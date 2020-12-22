ТОП — 6 рецептов блинчиков

1. Вкусные тонкие блинчики

Ингредиенты:

Молоко — 500 Миллилитров

Крахмал — 4 Ст. ложки (без горки)

Мука пшеничная высшего сорта — 4 Ст. ложки (с горкой)

Яйцо — 3-4 Штук

Соль — 1 Щепотка

Сахар — 2-3 Ст. ложек

Ванильный сахар — 1 Штука (пакетик)

Масло рафинированное — 2-3 Ст. ложек

Приготовление:

1. Подготовьте продукты для блинчиков. Если яйца крупные, то трех будет достаточно, если мелкие — добавьте еще одно.

2. Смешайте венчиком молоко со щепоткой соли, сахаром, ванильным сахаром и яйцами.

3. Добавьте муку и крахмал. Венчиком соедините все ингредиенты до однородной массы. Для удобства и быстроты можно воспользоваться миксером.

4. В самом конце в готовое тесто добавьте растительное рафинированное масло, чтобы блинчики не прилипали во время жарки к сковороде. Миксером или венчиком соедините масло с тестом. Тесто получается жидким, не добавляйте больше муки, благодаря жидкому тесту в итоге выйдут тонкие блинчики.

5. Смажьте антипригарную сковороду маслом только перед первым блином. Хорошо разогрейте её. Наливайте небольшим половником тесто, распределяйте его по сковороде, жарьте до золотистого края.

6. Подденьте вилочкой край, руками переверните блинчик на другую сторону.

Обжарьте. Также поступите с остальным тестом. Приятного аппетита!

2. Блинчики на молоке сладкие

Ингредиенты:

Яйца — 2 Штуки

Молоко — 3-3,5 Стакана

Сахар — 3 Ст. ложки

Мука — 2 Стакана

Соль — 1 Щепотка

Растительное масло — 3 Ст. ложки

Ванилин — 1 Щепотка

Корица — 1 Щепотка

Имбирь молотый — 1 Щепотка

Приготовление:

1. Подготовьте продукты для блинов. Используйте для молока и муки одинаковые стаканы, не важно какой у них объем, главное на 2 стакана муки влить 3-3,5 стакана молока.

2. Возьмите глубокую емкость и венчик или миксер. Соедините один стакан молока с сахаром, яйцами и растительным маслом. Венчиком постарайтесь смешать до полной однородности.

3. Всыпьте просеянную муку, добавьте ванилин, имбирь, корицу. Тщательно венчиком взбейте тесто, чтобы не осталось ни одного комочка. Можно воспользоваться миксером.

4. Готовое тесто должно быть не слишком густым, но и очень жидким тоже не нужно, иначе сложно будет переворачивать блины. Тонкое тесто легко рвется. Если на глаз определить не удается нужную консистенцию, испеките один блинчик. Сразу станет понятно что нужно добавить: муки или жидкость. Если тесто тонкое и рвется — муки, если слишком толстые блины и тесто плохо разливается — молока.

5. Жарьте блинчики на сухой антипригарной сковороде.

6. С обеих сторон до красивого золотистого цвета. Удачи!

3. Простые блины на молоке

Ингредиенты:

Яйцо куриное — 2 Штуки

Молоко — 500 Миллилитров

Соль — 1 Щепотка

Сахар — 1 Чайная ложка

Мука — 200 Грамм

Растительное масло — 2 Ст. ложки

Приготовление:

1. Подготовьте все необходимые ингредиенты.

2. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте щепотку соли и сахар по вкусу. Слегка взбейте ручным венчиком, чтобы яйца стали более-менее однородными.

3. Затем добавьте небольшое количество молока и снова размешайте.

4. Всыпьте муку и полностью вмешайте ее в молочно-яичную массу.

5. Теперь добавьте оставшееся молоко (можно влить не все сразу, чтобы посмотреть на консистенцию и только потом по необходимости добавить остальное). Приготовив тесто моим способом, вы добьетесь полностью однородной консистенции и в тесте не будет ни одного комочка. Тесто должно получиться по консистенции похожим на густой кефир, но более вязким. Кстати, чтобы не смазывать каждый раз сковороду маслом, масло можно добавить сразу в тесто (но если у вас хорошая сковорода с антипригарным покрытием, то масло вам и так не понадобится).

6. Дайте тесту постоять 10-15 минут. Затем разогрейте сковороду и смажьте ее небольшим количеством растительного масла (только для первого блина, далее этого делать не нужно). Налейте на сковороду полчерпака теста и распределите по дну. Выпекайте блинчик около минуты на одной стороне. Затем переверните и блин широкой деревянной лопаткой и подержите на горячей сковороде еще полминуты.

7. Сложите готовые блины стопкой на блюдо или заверните в них начинку.

8. Приятного чаепития!

4. Креп Сюзетт (Crepe Suzette)

Ингредиенты:

молоко — 250 Миллилитров (блины)

яйца — 3 Штуки (блины)

мука — 100 Грамм (блины)

масло сливочное — 30 Грамм (блины)

соль — 0,25 Чайных ложки (блины)

апельсиновый сок — 200 Миллилитров (соус)

сахар — 100 Грамм (соус)

сливочное масло — 100 Грамм (соус)

апельсиновая цедра — 1 Ст. ложка (соус)

Приготовление:

1. Подготовьте продукты, приступим!

2. Отделите желтки от белков, положите их в высокие посудины, удобные для взбивания.

3. К желткам добавьте 250 мл холодного молока и соль.

4. Добавьте просеянную пшеничную муку, венчиком или миксером сделайте тесто однородным и гладким, без комочков.

5. Растопите кусочек сливочного масла (30 г), остудите и влейте его в тесто, венчиком перемешайте.

6. Взбейте яичные белки до устойчивых пиков, частями вводите их в тесто, аккуратно перемешивайте.

7. Тесто готово, оно невероятно воздушное, нежное.

8. Затяните пищевой пленкой контейнер и отправьте в холодильник на 40 минут.

9. Переходим к приготовлению соуса. Возьмите удобную глубокую кастрюлю или сковородку, на среднем огне прогрейте сахар, чтобы он расплавился.

10. Пока сахар на плите, вымойте апельсины, снимите цедру и отожмите сок.

11. Как только сахарные кристаллики расплавились, порежьте на кусочки масло.

12. Добавьте масло, перемешайте соус. С плиты не снимайте, весь процесс приготовления происходит на плите.

13. Масса будет неоднородной, слегка бурлящей. Перемешивайте ее постоянно.

13. Масса будет неоднородной, слегка бурлящей. Перемешивайте ее постоянно.

14. Влейте в соус апельсиновый сок, добавьте цедру. Уваривайте соус, постоянно помешивая, до консистенции сиропа. Примерно 5 минут.

15. Соус готов! Помните: он не должен быть слишком густым.

16. Достаньте тесто для блинчиков из холодильника, хорошо перемешайте. Блинную сковороду поставьте на средний огонь, смажьте тканью, пропитанной маслом, сковорода должна быть сухой, просто смазанной, не более. Наливайте половником тесто, круговыми движениями руки распределяйте по всей поверхности. Жарьте до золотистого цвета.

17. Как только край блинчика начнет отходить от сковороды, лопаткой подденьте его и переверните. Жарьте еще несколько секунд.

18. Готовые блинчики очень нежные и мягкие. Каждый блинчик сложите пополам, потом еще раз пополам. Их получается 14 штук, диаметр моей сковороды — 20 см.

19. Часть соуса влейте в сковороду, разогрейте. Прогревайте крепы партиями в апельсиновом соусе и подавайте сразу горячими с шариком мороженого. В оригинальном рецепте крепы нужно фломбировать, для этих целей используют крепкий апельсиновый ликер, но если десерт предназначен для детей, то лучше этого не делать.

5. Вкусные блины на молоке

Ингредиенты:

Молоко — 400 Миллилитров

Вода — 100 Миллилитров

Сахар — 3-4 Ст. ложек

Ванильный сахар — 1 Чайная ложка

Соль — 1 Щепотка

Яйцо — 2 Штуки

Мука — 1,5 Стакана

Растительное масло — 3 Ст. ложки

Сливочное масло — 50-60 Грамм (для смазывания блинов)

Приготовление:

1. Приготовьте продукты для блинов. Также заранее достаньте сливочное масло из холодильника.

2. Приготовьте тесто для блинов. Для этого смешайте молоко с водой, яйцами, солью и сахаром, ванильным сахаром. Введите муку. Количество муки можно меняться в зависимости от сорта и влажности.

3. В готовое тесто добавьте растительное масло без запаха, чтобы блины не прилипали к сковороде.

4. Жарьте блины на антипригарной сковороде.

5. Каждый снятый со сковороды блин нужно смазать сливочным маслом.

6. Блины готовы! Приятного аппетита. Подавайте к блинам варенье, сгущенку или сметану.

6. Заварные блины на молоке

Ингредиенты:

Молоко — 1 Стакан

Мука пшеничная — 1 Стакан

Яйцо — 2 Штуки

Соль — 1 Щепотка

Сахар — 2-3 Ст. ложки

Растительное масло — 1 Ст. ложка

Кипяток — 1 Стакан

Ванилин — 1 Щепотка

Приготовление:

1. Подготовьте продукты для блинов. Отмерьте стакан воды, и поставьте чайник закипать.

2. Соедините венчиком яйца с молоком, солью, сахаром и ванилином.

3. Всыпьте муку, влейте растительное масло. Венчиком размешайте всё, чтобы тесто стало однородным.

4. Тесто готово к завариванию. Проследите, чтобы не было мучных комочков.

5. Влейте в тесто стакан кипятка — и венчиком быстро размешайте его. Оставьте на 10-15 минут.

6. Разогрейте антипригарную сковороду. Перед первым блином можно смазать ее кусочком несоленого сала. Наливайте половником тесто, и жарьте блинчик до румяного цвета.

7. Подденьте вилочкой край — и переверните руками блин. Поджарьте его с другой стороны.

8. Заварные блины готовы, приятного аппетита!