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Медовое печенье на сковороде. Быстрое лакомство без духовки

Медовое печенье на сковороде готовится быстро и просто, без духовки и лишних хлопот.

Медовое печенье на сковороде: ингредиенты

Медовое печенье на сковороде.

  1. Мука — 300 гр. (триста грамм)
  2. Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  4. Мёд — 100 гр. (сто грамм)
  5. Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

  • Масло предварительно достаньте из холодильника чтобы оно было размягчённым, добавьте к нему мёд и тщательно размешайте.
  • К медово-масляной массе добавьте яйцо, затем разрыхлитель и просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Отправьте его на 10-15 минут в холодильник.
  • Тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной 0,5 см.
  • Вырежьте печенье при помощи формочек для печенья.
  • Выложите печенье на слегка смазанную маслом сковороду и прожарьте с обеих сторон до румяности на минимальном огне.

Медовое печенье на сковороде. Быстрое лакомство без духовки 2

Медовое печенье на сковороде: Видео

Пеките на здоровье!

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