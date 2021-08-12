Медовое печенье на сковороде. Быстрое лакомство без духовки

Медовое печенье на сковороде готовится быстро и просто, без духовки и лишних хлопот.
Медовое печенье на сковороде: ингредиенты
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Мёд — 100 гр. (сто грамм)
- Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Способ приготовления:
- Масло предварительно достаньте из холодильника чтобы оно было размягчённым, добавьте к нему мёд и тщательно размешайте.
- К медово-масляной массе добавьте яйцо, затем разрыхлитель и просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Отправьте его на 10-15 минут в холодильник.
- Тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной 0,5 см.
- Вырежьте печенье при помощи формочек для печенья.
- Выложите печенье на слегка смазанную маслом сковороду и прожарьте с обеих сторон до румяности на минимальном огне.
Медовое печенье на сковороде: Видео
Пеките на здоровье!
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