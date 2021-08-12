Медовое печенье на сковороде. Быстрое лакомство без духовки

Медовое печенье на сковороде готовится быстро и просто, без духовки и лишних хлопот.

Медовое печенье на сковороде: ингредиенты

Мука — 300 гр. (триста грамм) Сливочное масло — 50 гр. (пятьдесят грамм) Яйца — 1 шт. (одна штука) Мёд — 100 гр. (сто грамм) Разрыхлитель — 1 ч. л (одна чайная ложка)

Способ приготовления:

Масло предварительно достаньте из холодильника чтобы оно было размягчённым, добавьте к нему мёд и тщательно размешайте.

К медово-масляной массе добавьте яйцо, затем разрыхлитель и просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и эластичным. Отправьте его на 10-15 минут в холодильник.

Тесто достаньте из холодильника и раскатайте в пласт толщиной 0,5 см.

Вырежьте печенье при помощи формочек для печенья.

Выложите печенье на слегка смазанную маслом сковороду и прожарьте с обеих сторон до румяности на минимальном огне.

Медовое печенье на сковороде: Видео

Пеките на здоровье!