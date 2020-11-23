Говядина в духовке в фольге: в фольге говядина становится мягкой и сочной

Говядина в духовке в фольге получается очень нежной, сочной и мягкой. Степень прожарки можете регулировать сами. Я например люблю полной готовности.
Говядина в духовке в фольге: ингредиенты
- 800 (восемьсот) гр – говядины
- 1 (одна) ч. ложка – мяты
- 1 (одна) ч. ложка – кориандры и кинзы
- 2 (две) ст. ложки – оливкового масла
- 1 (одна) ч. ложка – сухого орегано
- Соль и черный молотый перец по вкусу
Говядина в духовке в фольге: рецепт
- Мясо промойте и обсушите
- Натрите его оливковым маслом, перцем, солью, травами. Отправьте в холодильника на два часа. Оно хорошо замаринуется
- После чего, выложите его на двойной лист фольги. Сверху полейте оливковым маслом
- В сотейнике разогрейте оливковое масло и обжарьте мясо со всех сторон. Должна получиться румяная корочка
- Заверните мясо в фольгу в двойной лист и положите в форму для запекания
- Отправьте в предварительно разогретую духовку до 160 градусов на один час
- После чего выньте мясо из духовки и переложите на посуду, в которой будете подавать. Можно с любым соусом. Я , например, люблю с мятно – базиликовым на основе кедровых орешков и оливкового масла
Говядина в духовке в фольге готова: Видео
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