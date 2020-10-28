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Репа на зиму: необычная, вкусная и яркая заготовка из репы на зиму

Репа на зиму. Заготовка получается яркой, необычной и главное – вкусной! Существует целое множество заготовок репы на зиму. Так как репа очень полезна. В ней масса витаминов и микроэлементов. Поэтому, возьмите мой рецепт заготовки на заметку.

Репа на зиму: ингредиенты

Репа на зиму

  1. 1 (одна) шт – свеклы
  2. 500 (пятьсот) гр – репы
  3. 1 (один) ст – воды
  4. 4 (четыре) зубчика – чеснока
  5. Полторы ст. ложек – соли
  6. 2 (две) ст. ложки – уксуса столового
  7. 1 (одна) шт – лаврового листа
  8. Пол гр – острого стручкового перца
  9. 4 (четыре) шт – перца горошком

Репа на зиму: рецепт

Репа на зиму

  • Очистите репу от кожуры. И нарежьте ее пластинами около пол см толщиной. А пластины наполовину. Так лучше они поместятся в банку
  • Положите репу в глубокую посуду. Посыпьте солью и залейте водой. Придавите гнетом и оставьте так на ночь
  • Наутро слейте воду, а репу промойте под проточной водой
  • Свеклу очистите от кожуры и также как репу нарежьте

Репа на зиму

  • Банки простерилизуйте привычным для вас способом
  • Приготовьте маринад. Кастрюлю наполните водой. Посолите. Туда же лавровый лист, перец горошком, кусочек острого перца. Доведите до кипения. Влейте уксус и кипятите минут пять
  • Разложите репу и свеклу по банкам. Добавьте пару зубчиков чеснока. И залейте остуженным маринадом.
    Закрутите простерилизованными крышками. Положите мариноваться в холодильник на неделю

Репа на зиму готова: Видео

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