Репа на зиму: необычная, вкусная и яркая заготовка из репы на зиму

Репа на зиму. Заготовка получается яркой, необычной и главное – вкусной! Существует целое множество заготовок репы на зиму. Так как репа очень полезна. В ней масса витаминов и микроэлементов. Поэтому, возьмите мой рецепт заготовки на заметку.
Репа на зиму: ингредиенты
- 1 (одна) шт – свеклы
- 500 (пятьсот) гр – репы
- 1 (один) ст – воды
- 4 (четыре) зубчика – чеснока
- Полторы ст. ложек – соли
- 2 (две) ст. ложки – уксуса столового
- 1 (одна) шт – лаврового листа
- Пол гр – острого стручкового перца
- 4 (четыре) шт – перца горошком
Репа на зиму: рецепт
- Очистите репу от кожуры. И нарежьте ее пластинами около пол см толщиной. А пластины наполовину. Так лучше они поместятся в банку
- Положите репу в глубокую посуду. Посыпьте солью и залейте водой. Придавите гнетом и оставьте так на ночь
- Наутро слейте воду, а репу промойте под проточной водой
- Свеклу очистите от кожуры и также как репу нарежьте
- Банки простерилизуйте привычным для вас способом
- Приготовьте маринад. Кастрюлю наполните водой. Посолите. Туда же лавровый лист, перец горошком, кусочек острого перца. Доведите до кипения. Влейте уксус и кипятите минут пять
- Разложите репу и свеклу по банкам. Добавьте пару зубчиков чеснока. И залейте остуженным маринадом. Закрутите простерилизованными крышками. Положите мариноваться в холодильник на неделю
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