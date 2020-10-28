Репа на зиму: необычная, вкусная и яркая заготовка из репы на зиму

Репа на зиму. Заготовка получается яркой, необычной и главное – вкусной! Существует целое множество заготовок репы на зиму. Так как репа очень полезна. В ней масса витаминов и микроэлементов. Поэтому, возьмите мой рецепт заготовки на заметку.

Репа на зиму: ингредиенты

1 (одна) шт – свеклы 500 (пятьсот) гр – репы 1 (один) ст – воды 4 (четыре) зубчика – чеснока Полторы ст. ложек – соли 2 (две) ст. ложки – уксуса столового 1 (одна) шт – лаврового листа Пол гр – острого стручкового перца 4 (четыре) шт – перца горошком

Репа на зиму: рецепт

Очистите репу от кожуры. И нарежьте ее пластинами около пол см толщиной. А пластины наполовину. Так лучше они поместятся в банку

Положите репу в глубокую посуду. Посыпьте солью и залейте водой. Придавите гнетом и оставьте так на ночь

Наутро слейте воду, а репу промойте под проточной водой

Свеклу очистите от кожуры и также как репу нарежьте

Банки простерилизуйте привычным для вас способом

Приготовьте маринад. Кастрюлю наполните водой. Посолите. Туда же лавровый лист, перец горошком, кусочек острого перца. Доведите до кипения. Влейте уксус и кипятите минут пять

Разложите репу и свеклу по банкам. Добавьте пару зубчиков чеснока. И залейте остуженным маринадом. Закрутите простерилизованными крышками. Положите мариноваться в холодильник на неделю

Репа на зиму готова: Видео