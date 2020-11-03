О чем молчат кулинарные книги! Главное правило готовки кальмара, которое надо знать и помнить всегда

Очень многие незаслуженно обходят вниманием кальмаров- вкусные, полезные, отлично подходят для готовки самых разных блюд и салатов. Я знаю, что некоторые просто бояться его готовить, т.к. очень часто кальмар получается жестким и безвкусным. Вы просто попробуйте сделать так, как я.

Для приготовления вам потребуется кальмар и полное соответствие моим рекомендациям.

Кальмар не должен вариться более чем 1 – 3 минуты. В противном случае, вы получаете жесткую тушку. Это создание состоит из одних мышц, кои в свою очередь – есть белок. Переварили и получили «подошву».

Это общая рекомендация, которая не учитывает размеры тушки. Вот здесь и вступает в действие мой совет – варим при подходящей температуре. При 60 градусах белок сворачивается, а значит, тушка приобретает жесткость. Как в домашних условиях точно сварить кальмара вкусно?

Просто берем крутой кипяток и укладываем в него кальмара на 1 – 1.5 минуты, это для крупного куска кальмара, а если у вас вообще маленькие, то и варим соответственно еще меньше.

На гриле готовим 1 минуту – для свежего и для размороженного достаточно 3 минут.