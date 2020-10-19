Всю зиму будете жалеть, если не приготовите. Рулетики – голубцы по-корейски на зиму

Такие пикантные и острые капустные рулетики, фаршированные овощами, не только очень красиво выглядят в банке, но и очень вкусные. Эту закуску у нас всегда разбирают первой и она всем очень нравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

капуста;

морковь, 2 шт;

свекла и лук по 1 шт;

чеснок, 3 зубчика;

укроп и петрушка;

приправа для корейской моркови, 1 ч.л;

паприка, половина ч.л;

лавровый лист по 1 шт в банку;

перец горошек по 4 шт.

Для приготовления маринада необходимо:

вода, 1 л;

соль,1 ст.л;

сахар,3 ст.л;

уксус 9 %, 100 мл;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Вокруг кочерыжки делаем надрезы, укладываем капусту в пакет и ставим в микроволновую печь. Включаем высокую мощность и 10 – 2 минут. Посмотрите по своей капусте – если листья будут уже мягкими, значит она дошла до нужного состояния, если нет, включите еще несколько минут.

Совет: если нет микроволновой печи или вы не любите ею пользоваться для таких целей, отвариваем до полуготовности.

Морковь трем на крупной терке, смешиваем с рубленой петрушкой и тонкими полукольцами лука, половиной тертой свеклы, паприкой, приправой для корейской моркови, пропущенным через пресс чесноком.

Переминаем овощную массу руками и оставляем.

Разбираем капусту на листья, вырезаем середину и разрезаем на 2 части.

На каждую часть листика выкладываем начинку, сворачиваем лист в виде маленького голубца.

Берем чистые банки и на дно кладем лавровый лист, перец горошком и укладываем слой голубцов, покрываем слоем тертой свеклы, опять голубцы и зелень, свекла и зелень, голубцы.

Для маринада смешиваем все ингредиенты, кроме уксуса и доводим до кипения, варим 1- 2 минуты и вливаем уксус, варим еще 30 секунд и заливаем банки.

Накрываем банки крышками и ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду по плечики и стерилизуем 25 минут.

Закручиваем крышки, переворачиваем, укутываем до остывания.

Храним в подвале или в кладовке.