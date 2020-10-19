Всю зиму будете жалеть, если не приготовите. Рулетики – голубцы по-корейски на зиму

Такие пикантные и острые капустные рулетики, фаршированные овощами, не только очень красиво выглядят в банке, но и очень вкусные. Эту закуску у нас всегда разбирают первой и она всем очень нравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- капуста;
- морковь, 2 шт;
- свекла и лук по 1 шт;
- чеснок, 3 зубчика;
- укроп и петрушка;
- приправа для корейской моркови, 1 ч.л;
- паприка, половина ч.л;
- лавровый лист по 1 шт в банку;
- перец горошек по 4 шт.
Для приготовления маринада необходимо:
- вода, 1 л;
- соль,1 ст.л;
- сахар,3 ст.л;
- уксус 9 %, 100 мл;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Вокруг кочерыжки делаем надрезы, укладываем капусту в пакет и ставим в микроволновую печь. Включаем высокую мощность и 10 – 2 минут. Посмотрите по своей капусте – если листья будут уже мягкими, значит она дошла до нужного состояния, если нет, включите еще несколько минут.
Совет: если нет микроволновой печи или вы не любите ею пользоваться для таких целей, отвариваем до полуготовности.
Морковь трем на крупной терке, смешиваем с рубленой петрушкой и тонкими полукольцами лука, половиной тертой свеклы, паприкой, приправой для корейской моркови, пропущенным через пресс чесноком.
Переминаем овощную массу руками и оставляем.
Разбираем капусту на листья, вырезаем середину и разрезаем на 2 части.
На каждую часть листика выкладываем начинку, сворачиваем лист в виде маленького голубца.
Берем чистые банки и на дно кладем лавровый лист, перец горошком и укладываем слой голубцов, покрываем слоем тертой свеклы, опять голубцы и зелень, свекла и зелень, голубцы.
Для маринада смешиваем все ингредиенты, кроме уксуса и доводим до кипения, варим 1- 2 минуты и вливаем уксус, варим еще 30 секунд и заливаем банки.
Накрываем банки крышками и ставим в кастрюлю на полотенце, наливаем теплую воду по плечики и стерилизуем 25 минут.
Закручиваем крышки, переворачиваем, укутываем до остывания.
Храним в подвале или в кладовке.
Закуска получается ароматной, пикантной, хрустящей, прекрасно сочетается с мясными и рыбными блюдами, гарнирами.
Свежие комментарии