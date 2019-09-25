Картофельные клецки в томатно-сметанном соусе. Ситное и вкусное блюдо

Ингредиенты:

1 кг картофеля

1 головка репчатого лука

2-3 куриных яйца

2-3 ст. ложки сливочного масла

мука (сколько возьмет тесто)

соль и перец по вкусу

3 ст. ложки рафинированного подсолнечного масла

несколько зубчиков чеснока (по вкусу)

3 ст. ложки томатной пасты или стакан томатного сока

3 ст. ложки сметаны

2-3 лавровых листа

перец черный горошком 5-6 шт.

зелень: лук, укроп, петрушка (по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Картофель помыть, очистить от кожуры и порезать небольшими кусочками.

Картошку залить водой и поставить на сильный огонь до закипания, после чего немного убавить огонь и варить до полной готовности картофеля (молодой картофель варится 30-35 минут на медленном огне).Когда картофель сварится, сливаем горячую воду и добавляем сливочное масло. Разминаем картофель до состояния пюре и оставляем остывать.

Когда пюре полностью остынет, добавляем в него яйца. Количество яиц зависит от плотности и сухости картофельного пюре. Если оно немного жидкое, то достаточно будет двух куриных яиц.Перемешиваем пюре с куриными яйцами и постепенно начинаем добавлять муку. Муку добавляем небольшими порциями и каждый раз хорошо перемешиваем, пока не начнет формироваться эластичное, немного липкое тесто. Муки может уйти довольно много, около 3-4 стаканов.

Тесто раскатываем на небольшие колбаски диаметром примерно 2 см.Колбаски острым ножом режем на ломтики толщиной 0,5 см.На каждый ломтик можно слегка надавить вилкой, чтобы образовались бороздки. Они нужны для того, чтобы соус лучше задерживался на клецке. Если клецек получилось больше, чем вы готовы съесть за один раз, то их можно заморозить. Лист посыпаем мукой или застилаем бумагой для выпечки. Клецки аккуратно раскладываем, чтобы они не соприкасались, и ставим в морозильную камеру на час- два.Затем вынимаем и перекладываем в пакетик. Храним до следующей готовки в морозильной камере.

Готовим соус

Это очень простой соус, который можно приготовить за 15-20 минут. Вместо него можно использовать любой, на ваш вкус.Лук очищаем, мелко нарезаем и слегка обжариваем на растительном масле.Затем добавляем томатную пасту и тушим на медленном огне 10-15 минут. Если вы используете томатный сок, то его сразу следует хорошо перемешать со сметаной и вылить в сковороду для тушения. Не забываем время от времени помешивать.Если готовите с томатной пастой, то сметану добавляете через 10-15 минут после пасты.Все хорошо перемешиваем и ставим на медленный огонь еще на 5 минут. Помешиваем, пока соус тушится. При необходимости добавляем соль и перец по вкусу.Чеснок очищаем, мелко режем или продавливаем через пресс. Его будем добавлять в самом конце.Когда соус готов, снимаем его с огня и оставляем под крышкой.



Клецки будем варить порционно. Для этого в небольшую кастрюлю наливаем воду, добавляем лавровый лист, черный перец горошком, солим и оставляем закипать. Когда вода закипит, бросаем туда часть клецек, помешиваем, чтобы не слиплись. Когда клецки всплывут, даем им покипеть еще 2-3 минуты и шумовкой выкладываем в чашку.

Как только последние клецки сварятся, тут же ставим сковороду с соусом на огонь. В это время рубим зелень.Как только соус начнет кипеть, высыпаем туда клецки, чеснок и порубленную зелень.Все хорошо перемешиваем. Убавляем огонь до среднего и оставляем на пару минут под крышкой потомиться.

Картофельные клецки в томатно-сметанном соусе подаются горячими, как самостоятельное блюдо. Но их можно подавать и как гарнир к мясным блюдам или блюдам из птицы.

Приятного аппетита!