Простой домашний салат «Леди». Подходит для ужина и праздничного стола

Простой, но очень сытный домашний салатик из куриного мяса, огурцов, горошка с зеленью. Он прекрасно подходит для обычного ужина и праздничного стола.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- куриное филе, 150 г;
- огурцы и яйца по 2 шт;
- горошек зеленый консервированный, 200 г;
- укроп и петрушка;
- сметана и майонез по 3 ст.л;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Отвариваем куриное мясо в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кубиком.
Яйца отвариваем, остужаем, чистим и режем кубиком.
Зелень берите по вкусу, мелко рубим.
Смешиваем мясо с горошком, зеленью, прочими ингредиентами.
Заправляем салат сметаной и майонезом или просто одним из соусов.
Солим и перчим по вкусу и подаем к столу.
Салат получается очень вкусным, как со свежим, так и с консервированным огурцом, а отварное мясо прекрасно заменяется копченой грудиной.
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