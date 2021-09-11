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Простой домашний салат «Леди». Подходит для ужина и праздничного стола

Простой, но очень сытный домашний салатик из куриного мяса, огурцов, горошка с зеленью. Он прекрасно подходит для обычного ужина и праздничного стола.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • куриное филе, 150 г;
  • огурцы и яйца по 2 шт;
  • горошек зеленый консервированный, 200 г;
  • укроп и петрушка;
  • сметана и майонез по 3 ст.л;
  • соль, перец.

Процесс приготовления

Отвариваем куриное мясо в подсоленной воде со специями, остужаем и режем кубиком.

Яйца отвариваем, остужаем, чистим и режем кубиком.

Зелень берите по вкусу, мелко рубим.

Смешиваем мясо с горошком, зеленью, прочими ингредиентами.

Заправляем салат сметаной и майонезом или просто одним из соусов.

Солим и перчим по вкусу и подаем к столу.

Простой домашний салат «Леди». Подходит для ужина и праздничного стола

Салат получается очень вкусным, как со свежим, так и с консервированным огурцом, а отварное мясо прекрасно заменяется копченой грудиной.

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