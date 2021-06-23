Курица в медово-апельсиновом соусе. Изумительное блюдо с тонким сладковато-цитросовым вкусом

Курица в медово-апельсиновом соусе непременно станет украшением любого стола и удивит всех гостей своим безумным вкусом.
Курица в медово-апельсиновом соусе: ингредиенты
- Апельсин — 2 шт. (две штуки)
- Курица — 2 кг. (два килограмма)
- Соевый соус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Прованские травы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Крахмал — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Лук репчатый — 2 шт. (две штуки)
- Масло растительное — для смазывания
- Чеснок — 2 г. (две головки)
Рецепт приготовления:
- Курицу тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. После чего в районе грудки оыделите кожу от мякоти при помощи столовой ложки.
- Грудку тщательно наколите зубочисткой, чтобы кожа осталась целой.
- Снимите цедру с цитрусов и выжмите сок с апельсина. К нему добавьте крахмал и хорошо перемешайте.
- Затем сюда добавьте мёд, соевый соус, прованские травы, цедру цитрусов и чёрный молотый перец. Всё тщательно перемешайте.
- Поместите курицу в глубокую ёмкость и под кожу влейте подготовленный маринад. Затем полейте им всю курицу и хорошо массируйте.
- Оберните пищевой плёнкой и оставьте в таком виде на пару часов.
- Курицу выньте из под пищевой плёнки, оберните в фольгу и выпекайте в заранее разогретой духовке до приготовления. За двадцать минут до приготовления фольгу приоткройте, чтобы мясо подрумянилось сверху.
Курица в медово-апельсиновом соусе готова.
Приятного аппетита!
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