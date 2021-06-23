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Курица в медово-апельсиновом соусе. Изумительное блюдо с тонким сладковато-цитросовым вкусом

Курица в медово-апельсиновом соусе непременно станет украшением любого стола и удивит всех гостей своим безумным вкусом.

Курица в медово-апельсиновом соусе: ингредиенты

Курица в медово-апельсиновом соусе

  1. Апельсин — 2 шт. (две штуки)
  2. Курица — 2 кг. (два килограмма)
  3. Соевый соус — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Мёд — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Чёрный молотый перец — по вкусу
  6. Соль — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  7. Прованские травы — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Крахмал — 2 ч. л (две чайные ложки)
  9. Лук репчатый — 2 шт. (две штуки)
  10. Масло растительное — для смазывания
  11. Чеснок — 2 г. (две головки)

Рецепт приготовления:

  • Курицу тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. После чего в районе грудки оыделите кожу от мякоти при помощи столовой ложки.
  • Грудку тщательно наколите зубочисткой, чтобы кожа осталась целой.
  • Снимите цедру с цитрусов и выжмите сок с апельсина. К нему добавьте крахмал и хорошо перемешайте.
  • Затем сюда добавьте мёд, соевый соус, прованские травы, цедру цитрусов и чёрный молотый перец. Всё тщательно перемешайте.
  • Поместите курицу в глубокую ёмкость  и под кожу влейте подготовленный маринад. Затем полейте им всю курицу и хорошо массируйте.
  • Оберните пищевой плёнкой и  оставьте в таком виде на пару часов.
  • Курицу выньте из под пищевой плёнки, оберните в фольгу и выпекайте в заранее  разогретой духовке до приготовления.
    За двадцать минут до приготовления фольгу приоткройте, чтобы мясо подрумянилось сверху.

Курица в медово-апельсиновом соусе готова.

Курица в медово-апельсиновом соусе. Изумительное блюдо с тонким сладковато-цитросовым вкусом 2

Приятного аппетита!

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