Котлеты из картофеля и кабачков: без муки и яиц. С тонкой хрустящей корочкой

Котлеты получаются мягкими, вкусными. В принципе, это зразы, но не многие готовят их с кабачками. Попробуйте, это блюдо вам точно понравится.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
отварной картофель в мундире, 650 г;
кабачки, 350 г;
соль, перец, специи, ароматные травы;
чеснок и растительное масло.
Процесс приготовления
Кабачки трем на крупной терке, выкладываем в кастрюлю, наливаем воду, чтобы они покрыла овощи и доводим до кипения.
Когда масса закипит, сразу сливаем воду, кабачок откидываем на сито и даем остыть и стечь.
Отварной картофель трем на средней терке и смешиваем с кабачковой массой.
Заправляем массу солью и перцем, специями, добавляем рубленую зелень.
Формируем котлеты, обваливаем в муке и обжариваем в растительным масло с двух сторон.
Подаю мягкие и ароматные котлетки со сметаной или смешиваю ее с тертым чесноком и большим количеством укропа. Такой соус отлично дополняет картофель-кабачковые битки.
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