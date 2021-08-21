Котлеты из картофеля и кабачков: без муки и яиц. С тонкой хрустящей корочкой

Котлеты получаются мягкими, вкусными. В принципе, это зразы, но не многие готовят их с кабачками. Попробуйте, это блюдо вам точно понравится.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

отварной картофель в мундире, 650 г;

кабачки, 350 г;

соль, перец, специи, ароматные травы;

чеснок и растительное масло.

Процесс приготовления

Кабачки трем на крупной терке, выкладываем в кастрюлю, наливаем воду, чтобы они покрыла овощи и доводим до кипения.

Когда масса закипит, сразу сливаем воду, кабачок откидываем на сито и даем остыть и стечь.

Отварной картофель трем на средней терке и смешиваем с кабачковой массой.

Заправляем массу солью и перцем, специями, добавляем рубленую зелень.

Формируем котлеты, обваливаем в муке и обжариваем в растительным масло с двух сторон.