Янтарное Варенье из Крыжовника – готовим на зиму

Крыжовник – очень полезная ягода, содержащая в себе массу полезных веществ. Сегодня готовим янтарное варенье из крыжовника на зиму. Кроме того, она еще и чертовски вкусная, причем зеленый, неспелый крыжовник обладает одним вкусом, а когда ягода созреет вкус совершенно, меняется.

В пошаговом рецепте, представленном ниже, используется зеленый, неспелый крыжовник. Некоторые сравнивают его вкус со вкусом киви, что ж, возможно так и есть, но вкус крыжовника – это, ребятки, вкус детства!

Варенье из Крыжовника: Ингредиенты

Крыжовник – 1 кг.

Листья малины или смородины – 12 шт.

Сахарный песок – 1,5 кг.

Ванильный сахар – на кончике ножа

Вода – 300 мл.

Янтарное варенье из крыжовника — пошаговый рецепт:

Подготовка крыжовника к варке – это, наверное, самый трудоемкий этап приготовления варенья. Нужно тщательно промыть ягоды, сцедить воду и перебрать, убрав все поврежденные и испорченные ягодки. У каждой ягоды крыжовника отрезать хвостик и плодоножку. Для этой процедуры удобнее всего пользоваться маленькими ножницами. Вскипятить воду и залить сахарным песком. Размешивать массу на очень медленном огне до растворения сахара. Выложить крыжовник в эмалированную посуду или кастрюлю с антипригарным покрытием, положить туда же листья смородины (малины) и залить приготовленным сахарным сиропом. Варить на медленном огне. Как только ягоды станут прозрачными, достать из варенья листья смородины и всыпать туда ванильный сахар. Уваривать варенье до готовности, которую можно проверить стандартными способами. Например, капнув на плоское блюдечко. Если капелька не растеклась, то варенье готово. Важно не переварить, а то вкус изменится. Кипящее варенье нужно разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Приятных вам зимних посиделок за чаем с крыжовниковым вареньем!