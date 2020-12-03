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Янтарное Варенье из Крыжовника – готовим на зиму

Крыжовник – очень полезная ягода, содержащая в себе массу полезных веществ. Сегодня готовим янтарное варенье из крыжовника на зиму. Кроме того, она еще и чертовски вкусная, причем зеленый, неспелый крыжовник обладает одним вкусом, а когда ягода созреет вкус совершенно, меняется.

В пошаговом рецепте, представленном ниже, используется зеленый, неспелый крыжовник. Некоторые сравнивают его вкус со вкусом киви, что ж, возможно так и есть, но вкус крыжовника – это, ребятки, вкус детства!

Варенье из Крыжовника

Варенье из Крыжовника: Ингредиенты

  • Крыжовник – 1 кг.
  • Листья малины или смородины – 12 шт.
  • Сахарный песок – 1,5 кг.
  • Ванильный сахар – на кончике ножа
  • Вода – 300 мл.

Янтарное Варенье из Крыжовника – готовим на зиму

Янтарное варенье из крыжовника — пошаговый рецепт:

  1. Подготовка крыжовника к варке – это, наверное, самый трудоемкий этап приготовления варенья. Нужно тщательно промыть ягоды, сцедить воду и перебрать, убрав все поврежденные и испорченные ягодки.
  2. У каждой ягоды крыжовника отрезать хвостик и плодоножку. Для этой процедуры удобнее всего пользоваться маленькими ножницами.
  3. Вскипятить воду и залить сахарным песком. Размешивать массу на очень медленном огне до растворения сахара.
  4. Выложить крыжовник в эмалированную посуду или кастрюлю с антипригарным покрытием, положить туда же листья смородины (малины) и залить приготовленным сахарным сиропом.
  5. Варить на медленном огне.
  6. Как только ягоды станут прозрачными, достать из варенья листья смородины и всыпать туда ванильный сахар.
  7. Уваривать варенье до готовности, которую можно проверить стандартными способами. Например, капнув на плоское блюдечко. Если капелька не растеклась, то варенье готово. Важно не переварить, а то вкус изменится.
  8. Кипящее варенье нужно разлить по стерилизованным банкам и закатать.

Приятных вам зимних посиделок за чаем с крыжовниковым вареньем!

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