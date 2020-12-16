Киевский торт в домашних условиях: хрустящие коржи с ароматом орехов и нежный крем

Киевский торт в домашних условиях – вполне реально приготовить самому! Торт и вправду очень вкусный. Коржи хрустящие, со вкусом орехов. Нежнейший крем придает ему особый вкус.
Киевский торт в домашних условиях: ингредиенты
На коржи
- 340 (триста сорок) гр – сахара
- 8 (восемь) шт – яичных белков
- 220 (двести двадцать) гр – кешью
- 70 (семьдесят) гр – муки
- 1 (одна) шт – ванили
На крем
- 360 (триста шестьдесят) гр – сливочного масла
- 200 (двести) гр –сахара
- 240 (двести сорок) мл – молока
- 8 (восемь) шт – яичных желтков
- 1 (одна) ст. ложка – коньяка
- 1 (один) пакетик – ванильного сахара
Киевский торт в домашних условиях: рецепт
- Желтки уберите в холодильник. Белки нужно выдержать при комнатной температуре 12 или 24 часа. Белки закваситься должны. После чего разделите их по разным посудам по 4 шт.
- На второй день. Выпекаем коржи. Смешайте сахар, муку и измельченные орехи. Перемешайте тщательно. Белки взбейте до белой густой массы. Добавьте сахар и взбейте до твердых пиков. После чего добавьте стручок ванили и сухую смесь порциями
- Быстро и аккуратно размешивайте до однородной массы. Масса не должна потерять объем. Тесто выложите в форму и выпекайте коржи при 150 градусах около полутора часов. Корж должен быть сухим, но не пересушенным
- На третий день готовим крем и собираем торт. Используем крем Шарлотт. Готовим его в два этапа. Для заварной части достаем желтки из холодильника. Добавляем сахар и ванильную настойку. Перемешиваем венчиком. Сахар должен полностью раствориться. Потом добавляем молоко, холодное. И варим до загустения на медленном огне. Постоянно помешивайте
- Масса не должна кипеть. Даем массе остыть. Как только остынет, масло комнатной температуры взбейте до пышного состояния и потихоньку добавьте заварной крем
- Добавьте пару ложек коньяка. Крем готов.
- Собираем торт. Корж смазываем кремом, накрываем вторым коржом. Верх и бока также смазываем кремом. Края торта посыпаем орешками измельченными. Торт должен постоять в холодильнике ночь, чтобы хорошо пропитался
Киевский торт в домашних условиях готов!
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