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Киевский торт в домашних условиях: хрустящие коржи с ароматом орехов и нежный крем

Киевский торт в домашних условиях – вполне реально приготовить самому! Торт и вправду очень вкусный. Коржи хрустящие, со вкусом орехов. Нежнейший крем придает ему особый вкус.

Киевский торт в домашних условиях: ингредиенты

Киевский торт в домашних условиях

На коржи

  1. 340 (триста сорок) гр – сахара
  2. 8 (восемь) шт – яичных белков
  3. 220 (двести двадцать) гр – кешью
  4. 70 (семьдесят) гр – муки
  5. 1 (одна) шт – ванили

На крем

  1. 360 (триста шестьдесят) гр – сливочного масла
  2. 200 (двести) гр –сахара
  3. 240 (двести сорок) мл – молока
  4. 8 (восемь) шт – яичных желтков
  5. 1 (одна) ст. ложка – коньяка
  6. 1 (один) пакетик – ванильного сахара

Киевский торт в домашних условиях: рецепт

Киевский торт в домашних условиях

  • Желтки уберите в холодильник. Белки нужно выдержать при комнатной температуре 12 или 24 часа. Белки закваситься должны. После чего разделите их по разным посудам по 4 шт.
  • На второй день. Выпекаем коржи. Смешайте сахар, муку и измельченные орехи. Перемешайте тщательно. Белки взбейте до белой густой массы. Добавьте сахар и взбейте до твердых пиков. После чего добавьте стручок ванили и сухую смесь порциями
  • Быстро и аккуратно размешивайте до однородной массы. Масса не должна потерять объем. Тесто выложите в форму и выпекайте коржи при 150 градусах около полутора часов. Корж должен быть сухим, но не пересушенным
  • На третий день готовим крем и собираем торт. Используем крем Шарлотт. Готовим его в два этапа. Для заварной части достаем желтки из холодильника. Добавляем сахар и ванильную настойку.
    Перемешиваем венчиком. Сахар должен полностью раствориться. Потом добавляем молоко, холодное. И варим до загустения на медленном огне. Постоянно помешивайте
  • Масса не должна кипеть. Даем массе остыть. Как только остынет, масло комнатной температуры взбейте до пышного состояния и потихоньку добавьте заварной крем
  • Добавьте пару ложек коньяка. Крем готов.
  • Собираем торт. Корж смазываем кремом, накрываем вторым коржом. Верх и бока также смазываем кремом. Края торта посыпаем орешками измельченными. Торт должен постоять в холодильнике ночь, чтобы хорошо пропитался

Киевский торт в домашних условиях готов!

Киевский торт в домашних условиях

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