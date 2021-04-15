«Сливочная уха» вкуснее, чем в ресторане за 30 минут. Делюсь рецептом вкусного, густого супа с красной рыбой

Аппетитный аромат этого супа, сразу собирает всю семью на кухне. Готовится просто из обычных продуктов, получается оригинальнее, чем привычная нам уха.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

красная рыба, 300 г;

зелень;

соль, перец, специи;

сливки жирные, 150 мл;

картофель, 2 шт;

чеснок, 1 зубчик;

сливочное масло кусочек;

порей, пара штук;

лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Лук мелко режем и пассируем в сливочном и растительном масле.

Добавляем лук порей, перемешиваем и тушим немного.

Всыпаем измельченный чеснок и тушим пару минут.

Перекладываем овощи в кастрюлю и добавляем кубики картофеля, вливаем 2 л воды.

Варим после закипания 15 – 20 минут до готовности картофеля.

Добавляем специи.

Совет: чтобы суп стал густым, часть овощей измельчаем погружным блендером.

Вливаем сливки, после закипания кладем рыбу и варим около 3 минут.

Перед подачей в суп кладем измельченный зеленый лук и укроп.

Аромат такой ухи получается непередаваемым и очень аппетитным.