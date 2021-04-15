«Сливочная уха» вкуснее, чем в ресторане за 30 минут. Делюсь рецептом вкусного, густого супа с красной рыбой

Аппетитный аромат этого супа, сразу собирает всю семью на кухне. Готовится просто из обычных продуктов, получается оригинальнее, чем привычная нам уха.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- красная рыба, 300 г;
- зелень;
- соль, перец, специи;
- сливки жирные, 150 мл;
- картофель, 2 шт;
- чеснок, 1 зубчик;
- сливочное масло кусочек;
- порей, пара штук;
- лук, 1 шт.
Процесс приготовления
Лук мелко режем и пассируем в сливочном и растительном масле.
Добавляем лук порей, перемешиваем и тушим немного.
Всыпаем измельченный чеснок и тушим пару минут.
Перекладываем овощи в кастрюлю и добавляем кубики картофеля, вливаем 2 л воды.
Варим после закипания 15 – 20 минут до готовности картофеля.
Добавляем специи.
Совет: чтобы суп стал густым, часть овощей измельчаем погружным блендером.
Вливаем сливки, после закипания кладем рыбу и варим около 3 минут.
Перед подачей в суп кладем измельченный зеленый лук и укроп.
Аромат такой ухи получается непередаваемым и очень аппетитным.
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