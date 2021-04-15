Скатерть-Самобранка

5 338 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Если мёд нагреть, все его полезные свойства гибнут. Тогда зачем тратить на немудрёную закуску дорогой мёд* ...Закуска из помидо...
  • Михаил Васильев
    Хотя бы прочитала, что наваяла!Закуска из помидо...
  • Ольга
    Котлеты "как гарнир к рису" - это интересно! :):):)Котлеты по колхоз...

«Сливочная уха» вкуснее, чем в ресторане за 30 минут. Делюсь рецептом вкусного, густого супа с красной рыбой

Аппетитный аромат этого супа, сразу собирает всю семью на кухне. Готовится просто из обычных продуктов, получается оригинальнее, чем привычная нам уха.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • красная рыба, 300 г;
  • зелень;
  • соль, перец, специи;
  • сливки жирные, 150 мл;
  • картофель, 2 шт;
  • чеснок, 1 зубчик;
  • сливочное масло кусочек;
  • порей, пара штук;
  • лук, 1 шт.

Процесс приготовления

Лук мелко режем и пассируем в сливочном и растительном масле.

Добавляем лук порей, перемешиваем и тушим немного.

Всыпаем измельченный чеснок и тушим пару минут.

Перекладываем овощи в кастрюлю и добавляем кубики картофеля, вливаем 2 л воды.

Варим после закипания 15 – 20 минут до готовности картофеля.

Добавляем специи.

Совет: чтобы суп стал густым, часть овощей измельчаем погружным блендером.

Вливаем сливки, после закипания кладем рыбу и варим около 3 минут.

Перед подачей в суп кладем измельченный зеленый лук и укроп.

Аромат такой ухи получается непередаваемым и очень аппетитным.

«Сливочная уха» вкуснее, чем в ресторане за 30 минут. Делюсь рецептом вкусного, густого супа с красной рыбой

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх