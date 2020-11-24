Свинина с Овощами в Духовке – вкуснейшее блюдо за 45 минут. Весь секрет в маринаде

Любите вкусно покушать и долго не возится у плиты, тогда предлагаем приготовить всего за 45 минут вкуснейшее блюдо. Свинина с овощами в духовке получается очень сочной, пропитанной вкусами разных специй и овощей, аж слюнки текут.

Весь секрет нашего рецепта – в маринаде.

Свинина с овощами в духовке – необходимые продукты:

шестьсот граммов свиной вырезки или шейки

триста граммов сладкого перца

триста граммов красного лука

триста пятьдесят граммов сыра – для жарки

половина килограмма мелкого картофеля

Для маринада мяса:

шестьдесят миллилитров оливкового масла

по столовой ложке сушеной петрушки, тимьяна сушеного и сушеного орегано

четыре зубчика чеснока

цедра одного лимона

чайная ложка горчицы

полторы чайные ложки соли

чайная ложка перца

Свинина с овощами в духовке: Готовка

Начать нужно с маринада:

Чеснок почистить и пропустить через пресс в глубокую пиалу.

Отправить к нему горчицу.

Сдобрить солью и перцем.

Затем добавить сушеные травы.

Все залить оливковым маслом.

Лимон хорошо помыть и натереть на мелкой терке.

Все тщательно размешать и отложить.

А теперь нужно подготовить все продукты для духовки:

Сладкий перец помыть, удалить плодоножки, семена и внутренние перегородки. Нарезать небольшими дольками и переложить в противень.

Красный лук почистить и нарезать косыми полукружочками. Отправить к перцу.

Мелкий картофель хорошо помыть с губкой и, не очищая порезать пополам. Отправить к перцу и луку.

Свиное мясо хорошо помыть под проточной водой, просушить бумажными полотенцами и нарезать небольшими порционными кусочками.

Мясо переложить к овощам.

А теперь – последний этап:

Овощи и мясо на противне залить маринадом.

Все ингредиенты, находящиеся на противне хорошо перемешать.

Сыр порезать мелким кубиком и отправить на противень.

Противень со всем содержимым отправить в духовку.

Запекать блюдо следует при температуре сто восемьдесят градусов около получаса.

Все, наша вкусная свинина с овощами готова! Как видите, ушло то не больше сорока пяти минут.

Переложите блюдо на красивую тарелку и подайте к столу.

Румяные, очень сочные кусочки свиного мяса с картофелем, да с красным луком и перцем получились на зависть вкусными. Такое блюдо понравится даже самым-самым привередливым гурманам и его не стыдно подать даже на праздничный стол.

Приятного аппетита!