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Свинина с Овощами в Духовке – вкуснейшее блюдо за 45 минут. Весь секрет в маринаде

Любите вкусно покушать и долго не возится у плиты, тогда предлагаем приготовить всего за 45 минут вкуснейшее блюдо. Свинина с овощами в духовке получается очень сочной, пропитанной вкусами разных специй и овощей, аж слюнки текут.

Весь секрет нашего рецепта – в маринаде.

Свинина с овощами в духовке – необходимые продукты:

  • шестьсот граммов свиной вырезки или шейки

Свинина с овощами в духовке

  • триста граммов сладкого перца
  • триста граммов красного лука
  • триста пятьдесят граммов сыра – для жарки
  • половина килограмма мелкого картофеля

Для маринада мяса:

  • шестьдесят миллилитров оливкового масла

Свинина с Овощами в Духовке – вкуснейшее блюдо за 45 минут. Весь секрет в маринаде

  • по столовой ложке сушеной петрушки, тимьяна сушеного и сушеного орегано
  • четыре зубчика чеснока
  • цедра одного лимона
  • чайная ложка горчицы
  • полторы чайные ложки соли
  • чайная ложка перца

Свинина с овощами в духовке: Готовка

Начать нужно с маринада:

  • Чеснок почистить и пропустить через пресс в глубокую пиалу.
  • Отправить к нему горчицу.
  • Сдобрить солью и перцем.
  • Затем добавить сушеные травы.
  • Все залить оливковым маслом.
  • Лимон хорошо помыть и натереть на мелкой терке.

Свинина с овощами в духовке: Маринад мяса

  • Все тщательно размешать и отложить.

А теперь нужно подготовить все продукты для духовки:

  • Сладкий перец помыть, удалить плодоножки, семена и внутренние перегородки. Нарезать небольшими дольками и переложить в противень.

Свинина с Овощами в Духовке – вкуснейшее блюдо за 45 минут. Весь секрет в маринаде

  • Красный лук почистить и нарезать косыми полукружочками. Отправить к перцу.
  • Мелкий картофель хорошо помыть с губкой и, не очищая порезать пополам. Отправить к перцу и луку.
  • Свиное мясо хорошо помыть под проточной водой, просушить бумажными полотенцами и нарезать небольшими порционными кусочками.
  • Мясо переложить к овощам.

А теперь – последний этап:

  • Овощи и мясо на противне залить маринадом.
  • Все ингредиенты, находящиеся на противне хорошо перемешать.
  • Сыр порезать мелким кубиком и отправить на противень.
  • Противень со всем содержимым отправить в духовку.
  • Запекать блюдо следует при температуре сто восемьдесят градусов около получаса.

Все, наша вкусная свинина с овощами готова! Как видите, ушло то не больше сорока пяти минут.

Свинина с овощами в духовке

Переложите блюдо на красивую тарелку и подайте к столу.

Румяные, очень сочные кусочки свиного мяса с картофелем, да с красным луком и перцем получились на зависть вкусными. Такое блюдо понравится даже самым-самым привередливым гурманам и его не стыдно подать даже на праздничный стол.

Приятного аппетита!

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