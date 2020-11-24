Свинина с Овощами в Духовке – вкуснейшее блюдо за 45 минут. Весь секрет в маринаде

Любите вкусно покушать и долго не возится у плиты, тогда предлагаем приготовить всего за 45 минут вкуснейшее блюдо. Свинина с овощами в духовке получается очень сочной, пропитанной вкусами разных специй и овощей, аж слюнки текут.
Весь секрет нашего рецепта – в маринаде.
Свинина с овощами в духовке – необходимые продукты:
- шестьсот граммов свиной вырезки или шейки
- триста граммов сладкого перца
- триста граммов красного лука
- триста пятьдесят граммов сыра – для жарки
- половина килограмма мелкого картофеля
Для маринада мяса:
- шестьдесят миллилитров оливкового масла
- по столовой ложке сушеной петрушки, тимьяна сушеного и сушеного орегано
- четыре зубчика чеснока
- цедра одного лимона
- чайная ложка горчицы
- полторы чайные ложки соли
- чайная ложка перца
Свинина с овощами в духовке: Готовка
Начать нужно с маринада:
- Чеснок почистить и пропустить через пресс в глубокую пиалу.
- Отправить к нему горчицу.
- Сдобрить солью и перцем.
- Затем добавить сушеные травы.
- Все залить оливковым маслом.
- Лимон хорошо помыть и натереть на мелкой терке.
- Все тщательно размешать и отложить.
А теперь нужно подготовить все продукты для духовки:
- Сладкий перец помыть, удалить плодоножки, семена и внутренние перегородки. Нарезать небольшими дольками и переложить в противень.
- Красный лук почистить и нарезать косыми полукружочками. Отправить к перцу.
- Мелкий картофель хорошо помыть с губкой и, не очищая порезать пополам. Отправить к перцу и луку.
- Свиное мясо хорошо помыть под проточной водой, просушить бумажными полотенцами и нарезать небольшими порционными кусочками.
- Мясо переложить к овощам.
А теперь – последний этап:
- Овощи и мясо на противне залить маринадом.
- Все ингредиенты, находящиеся на противне хорошо перемешать.
- Сыр порезать мелким кубиком и отправить на противень.
- Противень со всем содержимым отправить в духовку.
- Запекать блюдо следует при температуре сто восемьдесят градусов около получаса.
Все, наша вкусная свинина с овощами готова! Как видите, ушло то не больше сорока пяти минут.
Переложите блюдо на красивую тарелку и подайте к столу.
Румяные, очень сочные кусочки свиного мяса с картофелем, да с красным луком и перцем получились на зависть вкусными. Такое блюдо понравится даже самым-самым привередливым гурманам и его не стыдно подать даже на праздничный стол.
Приятного аппетита!
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