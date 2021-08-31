Огурцы по-польски. Хрустящие и нежные овощи, которые исчезнут до весны

Огурцы по-польски получаются такими хрустящими и нежными, что пропадут со стола за считанные минуты.
Огурцы по-польски: ингредиенты
- Огурцы — 4,5 кг. (четыре с половиной килограмма)
- Сладкий перец — 10 шт. (десять штук)
- Тёплая кипячёная вода — 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
- Чеснок — 7 з. (семь зубчиков)
- Репчатый лук — 1 кг. (один килограмм)
- Пучок укропа
- Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Растительное масло — 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
- Уксус — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
- Горчица в зёрнах — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Крупная соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Рецепт приготовления:
- Огурцы залейте холодной водой и оставьте на 2 часа.
- Огурцы промойте, края обрежьте и налейте колечками толщиной 1-1,5 см. (один — полтора сантиметра)
- Лук и чеснок очистите от кожуры, нарежьте лук кольцами.
- Чеснок пропустите через пресс.
- Приготовьте заливку: смешайте в миске воду, растительное масло, сахар, соль, уксус и молотый перец. Добавьте затем добавьте в заливку измельчённый чеснок и ещё раз перемешайте.
- Соедините в кастрюле или миске подходящего размера огурцы, измельчённый укроп и заливку. Перемешайте и оставьте на 2 часа.
- Затем смесь поставьте на огонь и варите ещё пять минут.
- Распределите горячую закуску по стерильным банкам и закатайте стерильно.
Огурцы по-польски станут самым любимым вашим соленьем.
Приятного аппетита!
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