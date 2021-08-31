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Огурцы по-польски. Хрустящие и нежные овощи, которые исчезнут до весны

Огурцы по-польски получаются такими хрустящими и нежными, что пропадут со стола за считанные минуты.

Огурцы по-польски: ингредиенты

Огурцы по-польски

  1. Огурцы — 4,5 кг. (четыре с половиной килограмма)
  2. Сладкий перец — 10 шт. (десять штук)
  3. Тёплая кипячёная вода — 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
  4. Чеснок — 7 з. (семь зубчиков)
  5. Репчатый лук — 1 кг. (один килограмм)
  6. Пучок укропа
  7. Сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
  8. Растительное масло — 450 мл. (четыреста пятьдесят миллилитров)
  9. Уксус — 2,5 ст. л (две с половиной столовых ложек)
  10. Горчица в зёрнах — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  11. Крупная соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Рецепт приготовления:

Огурцы по-польски. Хрустящие и нежные овощи, которые исчезнут до весны 3

  • Огурцы залейте холодной водой и оставьте на 2 часа.
  • Огурцы промойте, края обрежьте и налейте колечками толщиной 1-1,5 см. (один — полтора сантиметра)
  • Лук и чеснок очистите от кожуры, нарежьте лук кольцами.
  • Чеснок пропустите через пресс.
  • Приготовьте заливку: смешайте в миске воду, растительное масло, сахар, соль, уксус и молотый перец. Добавьте затем добавьте в заливку измельчённый чеснок и ещё раз перемешайте.
  • Соедините в кастрюле или миске подходящего размера огурцы, измельчённый укроп и заливку. Перемешайте и оставьте на 2 часа.
  • Затем смесь поставьте на огонь и варите ещё пять минут.
  • Распределите горячую закуску по стерильным банкам и закатайте стерильно.

Огурцы по-польски станут самым любимым вашим соленьем.

Огурцы по-польски. Хрустящие и нежные овощи, которые исчезнут до весны 4

Приятного аппетита!

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