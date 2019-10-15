Обед из лаваша за 30 минут. Ну отличная же идея

Ингредиенты:
лаваш 250 г
кабачок
луковица
фарш 500 г
помидоры 2 шт.
томатный соус 2-3 ст.л.
сыр твердый
Приготовление:
Кабачок нарежьте на небольшие кубики, обжарьте на растительном масле, посолите.
Луковицу также обжарьте, добавьте фарш, обжарьте.
К фаршу добавляем нарезанные помидоры, добавьте томатный соус, посолите и добавьте специи.
Смешайте кабачки и мясную начинку.
Лаваш нарежьте на куски размером как ваша форма.
На дно формы отправляем кусок лаваша, сверху начинку и так до окончания продуктов.
Последний слой — начинка и тертый сыр.
Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!!!
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