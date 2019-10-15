Обед из лаваша за 30 минут. Ну отличная же идея





Отличное сытное блюдо подойдет как для обеда, так и для ужина. В начинку можно добавить еще какие-то овощи и специи.

Ингредиенты: лаваш 250 г кабачок луковица фарш 500 г помидоры 2 шт. томатный соус 2-3 ст.л. сыр твердый Приготовление: Кабачок нарежьте на небольшие кубики, обжарьте на растительном масле, посолите. Луковицу также обжарьте, добавьте фарш, обжарьте. К фаршу добавляем нарезанные помидоры, добавьте томатный соус, посолите и добавьте специи. Смешайте кабачки и мясную начинку. Лаваш нарежьте на куски размером как ваша форма. На дно формы отправляем кусок лаваша, сверху начинку и так до окончания продуктов. Последний слой — начинка и тертый сыр. Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита!!!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!