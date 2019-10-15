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Обед из лаваша за 30 минут. Ну отличная же идея


Обед из лаваша за 30 минут. Ну отличная же идея
Отличное сытное блюдо подойдет как для обеда, так и для ужина. В начинку можно добавить еще какие-то овощи и специи.

Ингредиенты:

лаваш 250 г

кабачок

луковица

фарш 500 г

помидоры 2 шт.

томатный соус 2-3 ст.л.

сыр твердый

Приготовление:

Кабачок нарежьте на небольшие кубики, обжарьте на растительном масле, посолите.

Луковицу также обжарьте, добавьте фарш, обжарьте.

К фаршу добавляем нарезанные помидоры, добавьте томатный соус, посолите и добавьте специи.

Смешайте кабачки и мясную начинку.

Лаваш нарежьте на куски размером как ваша форма.

На дно формы отправляем кусок лаваша, сверху начинку и так до окончания продуктов.

Последний слой  — начинка и тертый сыр.

Выпекайте 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!!!

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