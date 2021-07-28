Манные оладьи – быстро и вкусно. Оладушки готовлю только из манной крупы

В последнее время оладушки я готовлю только из манной крупы: они совсем не впитывают растительное масло, всегда получаются пышными и мягкими, не оседают после того, как мы снимаем их со сковороды.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

-кефир, 1 стакан;

-манная крупа, 2 стакана;

-сахар, 1 ст.л;

-яйца, 2 шт;

-сода, 0.5 ч.л;

-соль, щепотка.

Процесс приготовления

Кефир немного нагреваем, всыпаем соль и сахар, яйца и манную крупу. Хорошо перемешиваем массу до однородности и оставляем на 30 – 40 минут. За это время манная крупа набухнет.

Совет: если вы боитесь, что такие оладушки будут пригорать на вашей сковороде, можно добавить пару ложек муки. Не забываем массу периодически перемешивать.

Соду добавляем непосредственно перед жаркой.

Растительное масло не нужно много наливать в сковороду.

Обжариваем по паре минут с двух сторон.

Если есть желание, можно в тесто добавлять добавки – изюм, курагу и прочие вкусности. Оладьи будут пышными, мягкими, с медом и вареньем, со сметаной.