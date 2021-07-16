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Мясной тартар. Ананасы, говядина, вяленая клюква и ореховая дукка

Мясной тартар — блюдо, которое обязательно западёт вам в душу. Готовьте такое блюдо и наслаждайтесь его невероятным вкусом.

Мясной тартар: ингредиенты

Мясной тартар

  1. Ореховая дукка — 40 гр. (сорок грамм)
  2. Молодая говяжья вырезка — 400 гр. (четыреста грамм)
  3. Свежая мята или мелисса- 2 в.(две веточки)
  4. Вяленая клюква — 5-6 ягод
  5. Мякоть свежего ананаса — 240 гр. (двести сорок грамм)
  6. Чёрный перец
  7. Масло и соевый соус — по 4 ст. л (по четыре столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Острым ножом нарежьте мясо на мельчайшие куски, как на крупный  фарш.
  • Ананас нарежьте мелкими кубиками.
  • Травы (мяту, мелиссу или микс) промойте и высушите. Листочки отделите и мелко нарубите.
  • Приготовьте заправку для мясного тартара: в одну ёмкость выложите масло, соевый соус и специи и перемешайте.
  • Теперь соберите тартар — смешайте ананасовые кубики и мясо, можно делать послойно, тогда заливка делается на каждый слой отдельно. Ананасово-мясной микс залейте заправкой, присыпьте дуккой и мелко нарубленной клюквой. Полейте обильно заправкой и наслаждайтесь.

Мясной тартар — очень вкусный и яркий.

Мясной тартар. Ананасы, говядина, вяленая клюква и ореховая дукка 2

Готовьте на здоровье!

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