Мясной тартар. Ананасы, говядина, вяленая клюква и ореховая дукка

Мясной тартар — блюдо, которое обязательно западёт вам в душу. Готовьте такое блюдо и наслаждайтесь его невероятным вкусом.
Мясной тартар: ингредиенты
- Ореховая дукка — 40 гр. (сорок грамм)
- Молодая говяжья вырезка — 400 гр. (четыреста грамм)
- Свежая мята или мелисса- 2 в.(две веточки)
- Вяленая клюква — 5-6 ягод
- Мякоть свежего ананаса — 240 гр. (двести сорок грамм)
- Чёрный перец
- Масло и соевый соус — по 4 ст. л (по четыре столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Острым ножом нарежьте мясо на мельчайшие куски, как на крупный фарш.
- Ананас нарежьте мелкими кубиками.
- Травы (мяту, мелиссу или микс) промойте и высушите. Листочки отделите и мелко нарубите.
- Приготовьте заправку для мясного тартара: в одну ёмкость выложите масло, соевый соус и специи и перемешайте.
- Теперь соберите тартар — смешайте ананасовые кубики и мясо, можно делать послойно, тогда заливка делается на каждый слой отдельно. Ананасово-мясной микс залейте заправкой, присыпьте дуккой и мелко нарубленной клюквой. Полейте обильно заправкой и наслаждайтесь.
Мясной тартар — очень вкусный и яркий.
Готовьте на здоровье!
Свежие комментарии