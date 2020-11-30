У моей бабушки ничего не пригорало в сковородках. Она покрывала их простым и доступным антипригарным покрытием

Как часто, ваша любимая сковорода, служившая вам много лет, начинает вас расстраивать, когда блюдо, которое вы готовите, начинает пригорать. В итоге получаем разваливающиеся куски рыбы, малоаппетитные и черные кусочки мяса, горькие тушеные овощи.
У моей бабушки никогда не бывало такой ситуации, как «первый блин комом», ее сковорода всегда готовила прекрасно и ничего не пригорало.
Все дело в том, что бабушка делала профилактику сковороде и покрывала ее простым и доступным средством.
Для защиты сковороды необходимо:
- соль, 2 стакана;
- масло растительное.
Средство можно использовать на любой сковороде – чугунной, с антипригарным покрытием.
Сначала прокаливаем сковороду на среднем огне с солью – соль прогреваем и периодически перемешиваем, чтобы она равномерно нагревалась. Вся процедура занимаем около 30 минут.
Высыпаем соль, промываем сковороду водой и вытираем ее насухо.
Берем растительное масло, смачиваем им тряпочку и смазываем сковороду внутри. Не пропускайте места сковороды, все протирайте очень хорошо.
Теперь сутки не берем сковороду, пусть стоит и впитывает в себя масло.
Убираем остатки масла моющим средством, вытираем насухо и используем любимую сковороду.
Процедуру повторяйте 1 – 2 раза в месяц.
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