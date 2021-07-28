Сметанный торт Лето. Лакомство получается сочным, влажным и вкусным

Сметанный торт Лето украсит Ваш праздничный стол и обязательно всем понравится.
Сметанный торт Лето: ингредиенты
Бисквит:
- Мука — 240 гр. (двести сорок грамм)
- Сметана — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Сода — 1 ч. л (одна чайная ложка)
Крем:
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Сметана — 600 гр. (шестьсот грамм)
- Ванилин — 10 гр. (десять грамм)
- Красная смородина — 300 гр. (триста грамм)
- Черника — 250 гр. (двести пятьдесят грамм)
Пошаговое приготовление:
- Вбейте в миску куриные яйца и начните взбивать, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до увеличения в два раза.
- Смешайте сметану с содой, перемешайте и добавьте к яйцам, снова перемешайте. Затем добавьте муку и заново перемешайте.
- Застелите форму пергаментной бумагой и вылейте в неё тесто. Выпекайте 35-40 минут при 180 градусах.
- Остудите готовый бисквит, срежьте у него верх, аккуратно ножом вырежьте середину бисквита.
- Вырезанные части перемелите в крошку о пересыпьте в чашку.
- Теперь приготовьте крем: выложите в миску сметану, сахар и ванилин и взбейте миксером до однородной массы.
- 3-4 ложки сметанного крема отложите в сторону, в оставшийся крем выложите крошку бисквита и ягоды, перемешайте. Готовую массу переложите в бисквитную основу, сверху смажьте оставшимся кремом и украсьте ягодами.
- Уберите готовый торт в холодильник на 30 минут.
Сметанный торт Лето — сочный и очень вкусный.
Пеките на здоровье!
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