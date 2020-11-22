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Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

Такие сытные, ароматные и вкусные рулетики из лаваша с картофельным пюре и ветчиной – это не только простой и быстрый завтрак, перекус и блюдо на ужин. Можно даже подавать на праздничный стол, выложив на блюдо и украсив листьями салата и зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • лаваш, 2 листа;
  • яйца, 2 шт;
  • картофельное пюре;
  • зелень, специи, перец, соль;
  • ветчина или колбаса.

Процесс приготовления

Зелень мелко рубим и смешиваем с картофельным пюре, добавляем специи и ароматные приправы по вкусу.

Колбасу или ветчину, отварное мясо режем тонкими ломтиками.

Смазываем лист лаваша картофельным пюре, немного теплым. Не толстым слоем и выкладываем сверху ветчину в разных местах.

Оставляем на 4 минуты, чтобы лаваш стал более мягким.

Сворачиваем плотный рулет и оставляем на пару минут. Также делаем и второй лаваш.

Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

Нарезаем рулеты на порционные кусочки.

Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

Взбиваем яйца с солью и перцем.

Окунаем рулетики в яйца и обжариваем со всех сторон до румяности.

Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

Рулетики получаются мягкими и вкусными, как пирожки, а вот возни с ними меньше.

Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

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