Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

Такие сытные, ароматные и вкусные рулетики из лаваша с картофельным пюре и ветчиной – это не только простой и быстрый завтрак, перекус и блюдо на ужин. Можно даже подавать на праздничный стол, выложив на блюдо и украсив листьями салата и зеленью.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- лаваш, 2 листа;
- яйца, 2 шт;
- картофельное пюре;
- зелень, специи, перец, соль;
- ветчина или колбаса.
Процесс приготовления
Зелень мелко рубим и смешиваем с картофельным пюре, добавляем специи и ароматные приправы по вкусу.
Колбасу или ветчину, отварное мясо режем тонкими ломтиками.
Смазываем лист лаваша картофельным пюре, немного теплым. Не толстым слоем и выкладываем сверху ветчину в разных местах.
Оставляем на 4 минуты, чтобы лаваш стал более мягким.
Сворачиваем плотный рулет и оставляем на пару минут. Также делаем и второй лаваш.
Нарезаем рулеты на порционные кусочки.
Взбиваем яйца с солью и перцем.
Окунаем рулетики в яйца и обжариваем со всех сторон до румяности.
Рулетики получаются мягкими и вкусными, как пирожки, а вот возни с ними меньше.
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