Девочки на работе попросили добавку два раза. Закуска из лаваша, которая всех удивила

Такие сытные, ароматные и вкусные рулетики из лаваша с картофельным пюре и ветчиной – это не только простой и быстрый завтрак, перекус и блюдо на ужин. Можно даже подавать на праздничный стол, выложив на блюдо и украсив листьями салата и зеленью.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш, 2 листа;

яйца, 2 шт;

картофельное пюре;

зелень, специи, перец, соль;

ветчина или колбаса.

Процесс приготовления

Зелень мелко рубим и смешиваем с картофельным пюре, добавляем специи и ароматные приправы по вкусу.

Колбасу или ветчину, отварное мясо режем тонкими ломтиками.

Смазываем лист лаваша картофельным пюре, немного теплым. Не толстым слоем и выкладываем сверху ветчину в разных местах.

Оставляем на 4 минуты, чтобы лаваш стал более мягким.

Сворачиваем плотный рулет и оставляем на пару минут. Также делаем и второй лаваш.

Нарезаем рулеты на порционные кусочки.

Взбиваем яйца с солью и перцем.

Окунаем рулетики в яйца и обжариваем со всех сторон до румяности.

Рулетики получаются мягкими и вкусными, как пирожки, а вот возни с ними меньше.