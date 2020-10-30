Сало в рассоле холодным способом! Как посолить подчеревок и свиную грудку в рассоле

Сало, нежное, мягкое и ароматное. Благодаря этому рецепту, вы сделаете самую вкусную закуску, как из обычного сала, та и с хорошей мясной прослойкой. Плюс рецепта – в холодном способе готовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало или подчеревок, 1 – 1.5 кг;

чеснок, 1 головка;

вода, 1 л;

соль по 100 г на каждый 1 кг сала;

лавровый лист, 2 – 3 шт;

перец душистый, 5 шт;

перец горошком, половина ч.л;

кориандр семена, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Сало режем кусками по 5 см шириной и длиной 10 см.

Для рассола вливаем 1 л воды, добавляем соль и лавровый лист, душистый перец и горошком, семена кориандра и варим после кипения 2 минуты. Остужаем.

Чеснок режем на тонкие пластинки.

Солить сало вы можете в контейнере или банке.

Укладываем слоями сало и чеснок, заливаем рассолом, ставим сверху гнет и оставляем на столе на 2 суток.

Совет: сало должно быть полностью покрыто рассолом.

Убираем гнет, отправляем в холодильник еще на 2 суток.

Вынимаем сало из рассола, обсушиваем бумажными полотенцами и укладываем в контейнер. Если вы будете хранить сало просто в холодильнике, то его можно хранить всего неделю.