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Сало в рассоле холодным способом! Как посолить подчеревок и свиную грудку в рассоле

Сало, нежное, мягкое и ароматное. Благодаря этому рецепту, вы сделаете самую вкусную закуску, как из обычного сала, та и с хорошей мясной прослойкой. Плюс рецепта – в холодном способе готовки.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сало или подчеревок, 1 – 1.5 кг;
  • чеснок, 1 головка;
  • вода, 1 л;
  • соль по 100 г на каждый 1 кг сала;
  • лавровый лист, 2 – 3 шт;
  • перец  душистый, 5 шт;
  • перец горошком, половина ч.л;
  • кориандр семена, 1 ч.л.

Сало в рассоле холодным способом! Как посолить подчеревок и свиную грудку в рассоле

Процесс приготовления

Сало режем кусками по 5 см шириной и длиной 10 см.

Для рассола вливаем 1 л воды, добавляем соль и лавровый лист, душистый перец и горошком, семена кориандра и варим после кипения 2 минуты. Остужаем.

Чеснок режем на тонкие пластинки.

Солить сало вы можете в контейнере или банке.

Укладываем слоями сало и чеснок, заливаем рассолом, ставим сверху гнет и оставляем на столе на 2 суток.

Совет: сало должно быть полностью покрыто рассолом.

Убираем гнет, отправляем в холодильник еще на 2 суток.

Вынимаем сало из рассола, обсушиваем бумажными полотенцами и укладываем в контейнер. Если вы будете хранить сало просто в холодильнике, то его можно хранить всего неделю.

Сало в рассоле холодным способом! Как посолить подчеревок и свиную грудку в рассоле

Я всегда беру и каждый кусочек оборачиваю пергаментом или фольгой и укладываю все в морозильную камеру.

Здесь сало может храниться очень долго и по мере надобности, вынимаю кусок и нарезаю, подаю к столу с маринованными заготовками, делаю праздничную нарезку.

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