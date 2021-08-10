Пирог «Дежурный» из жидкого теста на кефире: все смешал и в духовку. Простой и быстрый рецепт

Это самый простой и быстрый рецепт пирога. Тесто получается мягким и пышным, влажным, всегда отлично получается. Я использую его для пирогов с разной начинкой, как сладкой, так и соленой, даже для пиццы.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 250 мл;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 1 ст.л;

разрыхлитель, 1 ч.л;

соль, щепотка;

сахар щепотка;

мука, 160 г;

кетчуп, 3 ст.л;

ветчина, 100 г;

шампиньоны, 3 шт;

сыр, специи, зелень.

Процесс приготовления

Кефир немного нагреваем и смешиваем с растительным маслом, яйцом.

Муку просеиваем и вместе с разрыхлителем, солью и сахаром, вводим в массу. Вымешиваем тесто.

Масса получается густой, тянется за венчиком.

Совет: такое тесто прекрасно готовится с содой или любыми дрожжами. Только в этом случае кефир хорошо нагреваем, чтобы он был теплым и разводим в нем дрожжи.

Противень смазываем маслом и присыпаем мукой, выкладываем тесто, разравниваем.

Сверху смазываем кетчупом или томатной пастой, выкладываем начинку по своему вкусу.

Выпекаем 10 минут при 200 градусах.

Вынимаем пиццу и посыпаем тертым сыром. Можно его смешать с зеленью и приправами для пиццы.

Выпекаем еще 10 минут.

Пирог отлично подходит в качестве ужина, перекуса, можно брать с собой на пикник.

Очень вкусно получается такое тесто с абрикосовым и сливовым вареньем, с яблочными дольками.