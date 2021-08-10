Пирог «Дежурный» из жидкого теста на кефире: все смешал и в духовку. Простой и быстрый рецепт

Это самый простой и быстрый рецепт пирога. Тесто получается мягким и пышным, влажным, всегда отлично получается. Я использую его для пирогов с разной начинкой, как сладкой, так и соленой, даже для пиццы.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 250 мл;
яйцо, 1 шт;
масло растительное, 1 ст.л;
разрыхлитель, 1 ч.л;
соль, щепотка;
сахар щепотка;
мука, 160 г;
кетчуп, 3 ст.л;
ветчина, 100 г;
шампиньоны, 3 шт;
сыр, специи, зелень.
Процесс приготовления
Кефир немного нагреваем и смешиваем с растительным маслом, яйцом.
Муку просеиваем и вместе с разрыхлителем, солью и сахаром, вводим в массу. Вымешиваем тесто.
Масса получается густой, тянется за венчиком.
Совет: такое тесто прекрасно готовится с содой или любыми дрожжами. Только в этом случае кефир хорошо нагреваем, чтобы он был теплым и разводим в нем дрожжи.
Противень смазываем маслом и присыпаем мукой, выкладываем тесто, разравниваем.
Сверху смазываем кетчупом или томатной пастой, выкладываем начинку по своему вкусу.
Выпекаем 10 минут при 200 градусах.
Вынимаем пиццу и посыпаем тертым сыром. Можно его смешать с зеленью и приправами для пиццы.
Выпекаем еще 10 минут.
Пирог отлично подходит в качестве ужина, перекуса, можно брать с собой на пикник.
Очень вкусно получается такое тесто с абрикосовым и сливовым вареньем, с яблочными дольками.
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