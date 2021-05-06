Торт Белочка. Аппетитный десерт с орехами

Торт Белочка простой в приготовлении и безумно вкусный торт. Он обязательно понравиться вашим родным и друзьям.
Торт Белочка: ингредиенты
- Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Мука пшеничная — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 5 шт. (пять штук)
- Масло растительное — 30 мл. (тридцать миллилитров)
- Орехи — 120 гр. (сто двадцать грамм)
- Соль — по вкусу
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
Пропитка:
- Сахарная пудра — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)
Крем:
- Пудра сахарная — 200 гр. (двести грамм)
- Сметана — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Какао — 40 гр. (сорок грамм)
- Орехи
- Шоколад
Пошаговое приготовление:
- Отделите белки от желтков.
- В белки добавьте щепотку соли и взбейте до лёгкой пены. Затем добавьте сахар и взбейте до мягких пиков. По одному введите желтки и снова взбейте. Следом добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой до однородной массы. Следом влейте растительное масло, измельчённые орехи и перемешайте.
- Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и влейте тесто, разровняйте и поставьте в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
- Готовый бисквит остудите, достаньте из формы и оставьте на сутки.
- Остывший бисквит разрежьте на три части.
- Приготовьте пропитку: в горячие сливки добавьте сахарную пудру и перемешайте.
- Сахарную пудру добавьте в сметану и перемешайте миксером, добавьте просеянное какао и перемешайте.
- Соберите торт: выложите первый корж, пропитайте, выложите 1/3 часть крема и присыпьте орешками, снова выложите корж, пропитка, крем, орехи и последний корж. Со всех сторон торт смажьте кремом, обсыпьте бока орешками и поставьте в холодильник на 2-3 часа.
Торт Белочка готов к подаче.
Приятного аппетита!
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