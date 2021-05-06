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Торт Белочка. Аппетитный десерт с орехами

Торт Белочка простой в приготовлении и безумно вкусный торт. Он обязательно понравиться вашим родным и друзьям.

Торт Белочка: ингредиенты

Торт Белочка

  1. Сахар — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Мука пшеничная — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  3. Яйца — 5 шт. (пять штук)
  4. Масло растительное — 30 мл. (тридцать миллилитров)
  5. Орехи — 120 гр. (сто двадцать грамм)
  6. Соль — по вкусу
  7. Разрыхлитель — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)

Пропитка:

  1. Сахарная пудра — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  2. Сливки — 100 мл. (сто миллилитров)

Крем:

  1. Пудра сахарная — 200 гр. (двести грамм)
  2. Сметана — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
  3. Какао — 40 гр. (сорок грамм)
  4. Орехи
  5. Шоколад

Пошаговое приготовление:

  • Отделите белки от желтков.
  • В белки добавьте щепотку соли и взбейте до лёгкой пены. Затем добавьте сахар и взбейте до мягких пиков. По одному введите желтки и снова взбейте. Следом добавьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте лопаткой до однородной массы. Следом влейте растительное масло, измельчённые орехи и перемешайте.
  • Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и влейте тесто, разровняйте и поставьте в духовку на 30-35 минут при температуре 180 градусов.
  • Готовый бисквит остудите, достаньте из формы и оставьте на сутки.
  • Остывший бисквит разрежьте на три части.
  • Приготовьте пропитку: в горячие сливки добавьте сахарную пудру и перемешайте.
  • Сахарную пудру добавьте в сметану и перемешайте миксером, добавьте просеянное какао и перемешайте.
  • Соберите торт: выложите первый корж, пропитайте, выложите 1/3 часть крема и присыпьте орешками, снова выложите корж, пропитка, крем, орехи и последний корж. Со всех сторон торт смажьте кремом, обсыпьте бока орешками и поставьте в холодильник на 2-3 часа.

Торт Белочка готов к подаче.

Торт Белочка. Аппетитный десерт с орехами 2

Приятного аппетита!

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