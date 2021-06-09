Бигус из свежей капусты с говядиной. Привезла оригинальный рецепт из Польши

Бигус из свежей капусты с говядиной — знаменитый польский рецепт из говядины, вкус которого Вам непременно понравится.
Бигус из свежей капусты с говядиной: ингредиенты
- Говядина — 400 гр. (четыреста грамм)
- Капуста белокочанная — 1 кг. (один килограмм)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Помидор — 2 шт. (две штуки)
- Перец чёрный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Подсолнечное масло
- Зелень — по вкусу.
Рецепт приготовления:
- Нарежьте мясо крупными кубиками. В казане разогрейте растительное масло и выложите туда мясо. Прожарьте до румяности.
- Затем добавьте нарезанный лук.
- Мясо с луком необходимо потушить 8 минут.
- Нарезанную соломкой морковь добавьте к мясу и тушите ещё 8 минут. Поперчите и посолите на Ваш вкус.
- Нарежьте помидоры кубиками и добавьте в казан. Тушите ещё пять минут.
- Нашинкуйте и посолите капусту, тщательно вымешивайте руками. Капусту добавьте к овощам с мясом, накройте крышкой и тушите около часа, периодически перемешивая.
Бигус из свежей капусты с говядиной готов!
Приятного аппетита!
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