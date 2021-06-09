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Бигус из свежей капусты с говядиной. Привезла оригинальный рецепт из Польши

Бигус из свежей капусты с говядиной — знаменитый польский рецепт из говядины, вкус которого Вам непременно понравится.

Бигус из свежей капусты с говядиной: ингредиенты

Бигус из свежей капусты с говядиной

  1. Говядина — 400 гр. (четыреста грамм)
  2. Капуста белокочанная — 1 кг. (один килограмм)
  3. Лук — 2 шт. (две штуки)
  4. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  5. Помидор — 2 шт. (две штуки)
  6. Перец чёрный — по вкусу
  7. Соль — по вкусу
  8. Подсолнечное масло
  9. Зелень — по вкусу.

Рецепт приготовления:

  • Нарежьте мясо крупными кубиками. В казане разогрейте растительное масло и выложите туда мясо. Прожарьте до румяности.
  • Затем добавьте нарезанный лук.
  • Мясо с луком необходимо потушить 8 минут.
  • Нарезанную соломкой морковь добавьте к мясу и тушите ещё 8 минут. Поперчите и посолите на Ваш вкус.
  • Нарежьте помидоры кубиками и добавьте в казан. Тушите ещё пять минут.
  • Нашинкуйте и посолите капусту, тщательно вымешивайте руками. Капусту добавьте к овощам с мясом, накройте крышкой и тушите около часа, периодически перемешивая.

Бигус из свежей капусты с говядиной готов!

Бигус из свежей капусты с говядиной. Привезла оригинальный рецепт из Польши 2

Приятного аппетита!

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