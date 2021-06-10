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Куриный суп Рыжик. Первое блюдо из моего детства, которое я с возрастом всё также люблю

Куриный суп Рыжик — один из самых ароматных и безумно вкусных супов, который обязательно понравится вашим деткам.

Куриный суп Рыжик: ингредиенты

Куриный суп Рыжик

  1. Картофель — 400 гр, (четыреста грамм)
  2. Куриные бёдра — 2 шт. (две штуки)
  3. Морковь — 1 шт. (одна штука)
  4. Лук — 1 шт. (одна штука)
  5. Мелкая вермишель — 70 гр. (семьдесят грамм)
  6. Вода — 2 л.(два литра)
  7. Лавровый лист — 2-3 ‘т. (две-три штуки)
  8. Сушёная зелень — 2 ч. л (две чайные ложки)
  9. Перец душистый — 6-8 шт. (шесть-восемь штук)
  10. Соль — по вкусу
  11. Молотый чёрный перец — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Сперва приготовьте бульон: для этого в умеренно кипящую воду добавьте чайную ложку соли, луковицу, морковь, душистый перец и лавровый лист. Затем отправьте в воду куриное мясо.
  • Когда вода закипит, обязательно снимите пенку.
  • Бульон накройте крышкой и варите на среднем огне 20 минут.
  • Теперь перейдите к подготовке вермишели, для этого обжарьте вермишель до золотистого цвета на сухой сковороде и сразу пересыпьте вермишель в тарелку.
  • Нарежьте картофель на маленькие кубики.
  • По истечении времени из бульона достаньте луковицу, она вам больше не нужна. Морковь с мясом отложите в сторону. Лавровый лист и перец душистый также необходимо выбросить.
  • В процеженный бульон выложите картофель, при необходимости добавьте соли и варите 10 минут после закипания.
  • Вареную морковь нарежьте кубиками, с курицы снимите кожицу и разделайте мясо на куски среднего размера.
  • Через 10 минут снимите с бульона пенку и добавьте к нему морковь и куриное мясо.
  • Затем добавьте в суп специи на Ваш вкус.
  • Все ингредиенты варите несколько минут, когда картофель будет практически готов, добавьте к супу прожаренную вермишель и варите ещё пять минут.
  • При подаче украсьте суп зеленью.

Куриный суп Рыжик — очень лёгкий и ароматный.

Куриный суп Рыжик. Первое блюдо из моего детства, которое я с возрастом всё также люблю 4

Готовьте на здоровье!

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