Куриный суп Рыжик. Первое блюдо из моего детства, которое я с возрастом всё также люблю

Куриный суп Рыжик — один из самых ароматных и безумно вкусных супов, который обязательно понравится вашим деткам.
Куриный суп Рыжик: ингредиенты
- Картофель — 400 гр, (четыреста грамм)
- Куриные бёдра — 2 шт. (две штуки)
- Морковь — 1 шт. (одна штука)
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Мелкая вермишель — 70 гр. (семьдесят грамм)
- Вода — 2 л.(два литра)
- Лавровый лист — 2-3 ‘т. (две-три штуки)
- Сушёная зелень — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Перец душистый — 6-8 шт. (шесть-восемь штук)
- Соль — по вкусу
- Молотый чёрный перец — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Сперва приготовьте бульон: для этого в умеренно кипящую воду добавьте чайную ложку соли, луковицу, морковь, душистый перец и лавровый лист. Затем отправьте в воду куриное мясо.
- Когда вода закипит, обязательно снимите пенку.
- Бульон накройте крышкой и варите на среднем огне 20 минут.
- Теперь перейдите к подготовке вермишели, для этого обжарьте вермишель до золотистого цвета на сухой сковороде и сразу пересыпьте вермишель в тарелку.
- Нарежьте картофель на маленькие кубики.
- По истечении времени из бульона достаньте луковицу, она вам больше не нужна. Морковь с мясом отложите в сторону. Лавровый лист и перец душистый также необходимо выбросить.
- В процеженный бульон выложите картофель, при необходимости добавьте соли и варите 10 минут после закипания.
- Вареную морковь нарежьте кубиками, с курицы снимите кожицу и разделайте мясо на куски среднего размера.
- Через 10 минут снимите с бульона пенку и добавьте к нему морковь и куриное мясо.
- Затем добавьте в суп специи на Ваш вкус.
- Все ингредиенты варите несколько минут, когда картофель будет практически готов, добавьте к супу прожаренную вермишель и варите ещё пять минут.
- При подаче украсьте суп зеленью.
Куриный суп Рыжик — очень лёгкий и ароматный.
Готовьте на здоровье!
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