Персиковый торт суфле без выпечки! Всегда готовлю его на день рождения дочери

Красивый, ароматный, нежный десерт готовится быстро и просто. Для торта нужны сливки, выбирайте жирные, чтобы десерт получился именно таким, как нужно. А персики можно заменить консервированными ананасами или любыми другими фруктами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- печенье галетное, 120 г;
- масло сливочное, 80 г;
- сливки жирные, 200 мл;
- йогурт греческий или сметана жирная, 250 г;
- пудра сахарная 25 г;
- молоко сгущенное, 60 г;
- желатин листовой, 12 г;
- персики или нектарины, 600 г;
- сливки жирные для декора, 150 мл + пудра сахарная, 25 г.
Процесс приготовления
Измельчаем печенье в крошку удобным для вас способом и смешиваем с растопленным сливочным маслом.
Массу выкладываем в форму, застеленную пергаментом и уплотняем ее стаканом. Отправляем форму в холодильник.
Персики очищаем от кожуры и режем кусочками, большую часть перебиваем погружным блендером в пюре.
Желатин заливаем водой и оставляем до набухания.
Взбиваем сливки до пышности, потом всыпаем пудру и добавляем сметану или йогурт, взбиваем массу до однородности.
Растапливаем желатин и смешиваем с взбитой массой.
Добавляем персики кусочками, перемешиваем и выкладываем массу в форму на застывшую основу из печенья.
Накрываем пленкой десерт и отправляем в холодильник застывать.
Взбиваем сливки с пудрой до густой массы и перекладываем ее в кондитерский пакет с насадкой.
Выдавливаем розочки по торту, выкладываем кусочки персиков и подаем к столу.
Желатин вы можете взять любой, какой у вас есть.
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