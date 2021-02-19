Персиковый торт суфле без выпечки! Всегда готовлю его на день рождения дочери

Красивый, ароматный, нежный десерт готовится быстро и просто. Для торта нужны сливки, выбирайте жирные, чтобы десерт получился именно таким, как нужно. А персики можно заменить консервированными ананасами или любыми другими фруктами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

печенье галетное, 120 г;

масло сливочное, 80 г;

сливки жирные, 200 мл;

йогурт греческий или сметана жирная, 250 г;

пудра сахарная 25 г;

молоко сгущенное, 60 г;

желатин листовой, 12 г;

персики или нектарины, 600 г;

сливки жирные для декора, 150 мл + пудра сахарная, 25 г.

Процесс приготовления

Измельчаем печенье в крошку удобным для вас способом и смешиваем с растопленным сливочным маслом.

Массу выкладываем в форму, застеленную пергаментом и уплотняем ее стаканом. Отправляем форму в холодильник.

Персики очищаем от кожуры и режем кусочками, большую часть перебиваем погружным блендером в пюре.

Желатин заливаем водой и оставляем до набухания.

Взбиваем сливки до пышности, потом всыпаем пудру и добавляем сметану или йогурт, взбиваем массу до однородности.

Растапливаем желатин и смешиваем с взбитой массой.

Добавляем персики кусочками, перемешиваем и выкладываем массу в форму на застывшую основу из печенья.

Накрываем пленкой десерт и отправляем в холодильник застывать.

Взбиваем сливки с пудрой до густой массы и перекладываем ее в кондитерский пакет с насадкой.

Выдавливаем розочки по торту, выкладываем кусочки персиков и подаем к столу.

Желатин вы можете взять любой, какой у вас есть.