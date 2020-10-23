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Печенье в форме на газу: простое печенье, которое не надо выпекать

Печенье в форме на газу – готовить очень просто. Печенье не нужно выпекать. Оно вам напомнит вкус детства. Поэтому обязательно побалуйте своих детишек лакомством этим.

Печенье в форме на газу: ингредиенты

Печенье в форме на газу

  1. 100 (сто) гр – сахара
  2. 200 (двести) гр – маргарина
  3. 160 (сто шестьдесят) гр – муки
  4. 25 ч. ложки – соды
  5. 1 (одна) ч. ложка – уксуса
  6. Соль по вкусу
  7. 3 (три) шт – куриных яиц

Печенье в форме на газу: рецепт

Печенье в форме на газу

  • Маргарин нарежьте кубиком и растопите на водяной бане
  • Яйца и сахар соедините и взбейте венчиком
  • Влейте в массу охлажденный растопленный маргарин и перемешайте
  • Потихоньку всыпьте муку, гашенную соду уксусом и замесите тесто. Оно должно быть чуть гуще. Чем на оладушки
  • Форму для печенья отправьте на огонь , и дайте нагреться. Выложите тесто на середину формы, и закройте второй половинкой. Не прижимайте. Жарьте сначала с одной стороны до румяного цвета
  • Затем форму переверните и жарьте другую сторону до румяного цвета

Печенье в форме на газу готово!

Печенье в форме на газу

Обязательно возьмите на заметку рецепт такого простого печенья! Получается очень нежным и вкусным! Детки точно обрадуются. На здоровье.

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