Печенье в форме на газу: простое печенье, которое не надо выпекать

Печенье в форме на газу – готовить очень просто. Печенье не нужно выпекать. Оно вам напомнит вкус детства. Поэтому обязательно побалуйте своих детишек лакомством этим.
Печенье в форме на газу: ингредиенты
- 100 (сто) гр – сахара
- 200 (двести) гр – маргарина
- 160 (сто шестьдесят) гр – муки
- 25 ч. ложки – соды
- 1 (одна) ч. ложка – уксуса
- Соль по вкусу
- 3 (три) шт – куриных яиц
Печенье в форме на газу: рецепт
- Маргарин нарежьте кубиком и растопите на водяной бане
- Яйца и сахар соедините и взбейте венчиком
- Влейте в массу охлажденный растопленный маргарин и перемешайте
- Потихоньку всыпьте муку, гашенную соду уксусом и замесите тесто. Оно должно быть чуть гуще. Чем на оладушки
- Форму для печенья отправьте на огонь , и дайте нагреться. Выложите тесто на середину формы, и закройте второй половинкой. Не прижимайте. Жарьте сначала с одной стороны до румяного цвета
- Затем форму переверните и жарьте другую сторону до румяного цвета
Печенье в форме на газу готово!
Обязательно возьмите на заметку рецепт такого простого печенья! Получается очень нежным и вкусным! Детки точно обрадуются. На здоровье.
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