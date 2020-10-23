Печенье в форме на газу: простое печенье, которое не надо выпекать

Печенье в форме на газу – готовить очень просто. Печенье не нужно выпекать. Оно вам напомнит вкус детства. Поэтому обязательно побалуйте своих детишек лакомством этим.

Печенье в форме на газу: ингредиенты

100 (сто) гр – сахара 200 (двести) гр – маргарина 160 (сто шестьдесят) гр – муки 25 ч. ложки – соды 1 (одна) ч. ложка – уксуса Соль по вкусу 3 (три) шт – куриных яиц

Печенье в форме на газу: рецепт

Маргарин нарежьте кубиком и растопите на водяной бане

Яйца и сахар соедините и взбейте венчиком

Влейте в массу охлажденный растопленный маргарин и перемешайте

Потихоньку всыпьте муку, гашенную соду уксусом и замесите тесто. Оно должно быть чуть гуще. Чем на оладушки

Форму для печенья отправьте на огонь , и дайте нагреться. Выложите тесто на середину формы, и закройте второй половинкой. Не прижимайте. Жарьте сначала с одной стороны до румяного цвета

Затем форму переверните и жарьте другую сторону до румяного цвета

Печенье в форме на газу готово!

Обязательно возьмите на заметку рецепт такого простого печенья! Получается очень нежным и вкусным! Детки точно обрадуются. На здоровье.