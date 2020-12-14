Свекровь понять не может, почему мой холодец вкуснее чем у нее, ведь делаю по ее рецепту. Расскажу о своих двух хитростях

Холодец давно стал одни из традиционных праздничных блюд на наших столах. Я его тоже готовлю, причем, делаю по рецепту своей свекрови. И получается, по ее словам, вкуснее, чем она делает. Делюсь своими хитростями.

Знаю, что многие добавляют желатин или специальную смесь для холодца, которую сегодня можно купить в магазине. В ее состав входит желатин и разные приправы.

Когда за час – полтора кладем лук с морковью, то сначала я морковку очищаю, делаю проколы ножом и держу немного над огнем. Чтобы она «прокоптилась» и стала темнее.

Добавляю морковь и лук в шелухе.

Не забываем и о том, что прежде чем приступать к варке холодного, мясо необходимо хорошо вымочить, очистить, убрать все лишнее. Особое внимание уделяется свиным ножкам: замачиваем в холодной воде на несколько часов, острым ножом чистим шкурку.

Первый бульон после закипания мяса и ножек обязательно сливается, наливается чистая вода и уже варится или правильнее сказать, томиться холодное в течение 6 – 8 часов. Время готовки зависит от мяса: птица может сварится и за 4 – 5 часов, свинина – около 7, а вот говядину придется варить дольше.

Если вы выдержите время варки и у вас будет достаточно свиных ножек, никакого желатина не нужно и холодец будет очень вкусным.