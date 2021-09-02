Картофель по-французски с сырной корочкой. Кулинарный шедевр из простых продуктов

Картофель по-французски с сырной корочкой станет вашим коронным блюдом после первого приготовления.
Картофель по-французски с сырной корочкой: ингредиенты
- Картофель — 1 кг. (один килограмм)
- Яйца — 1 шт. (одна штука)
- Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
- Сыр тёртый — 200 гр. (двести грамм)
- Сливки — 10-20% — 0,5 л. (пятьсот миллилитров)
- Чеснок — 2 з. (два зубчика)
- Соль, перец, мускатный орех
Рецепт приготовления:
- Картофель почистите, помойте и просушите. Нарежьте на круглые тонкие ломтики.
- Почистите чеснок и пропустите через пресс. Крупной стружкой натрите сыр.
- 1/3 сливок отлейте. Посолите и приправьте перцем и мускатом остальную часть.
- Кусочком масла натрите форму для выпечки. Бортики и дно покройте слоем картофельных пластинок. Немного присыпьте солью и сдобрите 2 ст. л. Сливок. Далее слой сыра. Слои “картофель-сливки-сыр” повторяйте до тех пор, пока не закончится картофель.
- Полейте оставшимися сливками с приправами.
- Отправьте на 45 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
- Оставшиеся сливки взбейте и взбейте с яйцом. По вкусу добавьте перец и соль.
- После 45 минут форму выньте из печи и залейте сливочно-яичной смесью. Отправьте ещё на 15 минут и подождите, пока подрумянится верх.
- Подайте горячим.
Картофель по-французски с сырной корочкой — настоящий шедевр из простых продуктов.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии