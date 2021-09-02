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Картофель по-французски с сырной корочкой. Кулинарный шедевр из простых продуктов

Картофель по-французски с сырной корочкой станет вашим коронным блюдом после первого приготовления.

Картофель по-французски с сырной корочкой: ингредиенты

Картофель по-французски с сырной корочкой

  1. Картофель — 1 кг. (один килограмм)
  2. Яйца — 1 шт. (одна штука)
  3. Масло сливочное — 30 гр. (тридцать грамм)
  4. Сыр тёртый — 200 гр. (двести грамм)
  5. Сливки — 10-20% — 0,5 л. (пятьсот миллилитров)
  6. Чеснок — 2 з. (два зубчика)
  7. Соль, перец, мускатный орех

Рецепт приготовления:

  • Картофель почистите, помойте и просушите. Нарежьте на круглые тонкие ломтики.
  • Почистите чеснок и пропустите через пресс. Крупной стружкой натрите сыр.
  • 1/3 сливок отлейте. Посолите и приправьте перцем и мускатом остальную часть.
  • Кусочком масла натрите форму для выпечки. Бортики и дно покройте слоем картофельных пластинок. Немного присыпьте солью и сдобрите 2 ст. л. Сливок. Далее слой сыра. Слои “картофель-сливки-сыр” повторяйте до тех пор, пока не закончится картофель.
  • Полейте оставшимися сливками с приправами.
  • Отправьте на 45 минут в разогретую до 180 градусов духовку.
  • Оставшиеся сливки взбейте и взбейте с яйцом. По вкусу добавьте перец и соль.
  • После 45 минут форму выньте из печи и залейте сливочно-яичной смесью. Отправьте ещё на 15 минут и подождите, пока подрумянится верх.
  • Подайте горячим.

Картофель по-французски с сырной корочкой — настоящий шедевр из простых продуктов.

 

Картофель по-французски с сырной корочкой. Кулинарный шедевр из простых продуктов 1
Fish And Fennel Potato Pie with Crunchy Potato Topping

Приятного аппетита!

 

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