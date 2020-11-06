До чего же вкусно. Все будут просить этот рецепт салата

Очень красивый салат, который вы просто обязаны попробовать сделать и поставить на новогодний стол. Все на самом деле очень просто и набор продуктов самый обычный, но идеально сочетаемый. Рецептом со мной поделилась сестра, которая нашла его в каком-то старом журнале

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

ветчина, 300 г;

консервированные шампиньоны и кукуруза по 1 банке;

лук красный половина;

огурец, 1 шт;

яйца, 4 шт;

уксус 9 %, 2 ст.л;

соль, перец;

майонез;

чеснок, 3 зубчика.

Процесс приготовления

Салат можно просто смешать в салатнике, но для праздничной подачи я его собираю в кондитерском кольце.

Ветчину, огурец и отварные яйца режем небольшим кубиком.

Лук мелко режем и смешиваем с солью и сахаром, уксусом, наливаем воду и перемешиваем. Оставляем мариноваться на 30 минут и потом отжимаем.

Грибы режем пластинками.

Майонез смешиваем с пропущенным через пресс чесноком.

Формируем салат в кольце на блюде, смазывая слои майонезом с чесноком.

Первый слой – ветчина.

Второй слой – лук.

Третий слой – грибы.

Четвертый слой – огурцы.

Пятый слой – яйца.

Шестой слой – кукуруза.

Отправляем салат в холодильник на несколько часов.