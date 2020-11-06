Скатерть-Самобранка

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До чего же вкусно. Все будут просить этот рецепт салата

Очень красивый салат, который вы просто обязаны попробовать сделать и поставить на новогодний стол. Все на самом деле очень просто и набор продуктов самый обычный, но идеально сочетаемый. Рецептом со мной поделилась сестра, которая нашла его в каком-то старом журнале

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • ветчина, 300 г;
  • консервированные шампиньоны и кукуруза по 1 банке;
  • лук красный половина;
  • огурец, 1 шт;
  • яйца, 4 шт;
  • уксус 9 %, 2 ст.л;
  • соль, перец;
  • майонез;
  • чеснок, 3 зубчика.

Процесс приготовления

Салат можно просто смешать в салатнике, но для праздничной подачи я его собираю в кондитерском кольце.

Ветчину, огурец и отварные яйца режем небольшим кубиком.

Лук мелко режем и смешиваем с солью и сахаром, уксусом, наливаем воду и перемешиваем. Оставляем мариноваться на 30 минут и потом отжимаем.

Грибы режем пластинками.

Майонез смешиваем с пропущенным через пресс чесноком.

Формируем салат в кольце на блюде, смазывая слои майонезом с чесноком.

Первый слой – ветчина.

Второй слой – лук.

Третий слой – грибы.

Четвертый слой – огурцы.

Пятый слой – яйца.

Шестой слой – кукуруза.

Отправляем салат в холодильник на несколько часов.

До чего же вкусно. Все будут просить этот рецепт салата

Снимем кольцо и украшаем по вкусу. Я взяла помидорку и нарезала ее спиралькой – как вы чистите яблоко одной полоской кожуры и свернула ее в виде цветка, поставила в середину салата.

А по бокам цветка выложила дольки огурцов — это листики цветка.

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