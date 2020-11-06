До чего же вкусно. Все будут просить этот рецепт салата

Очень красивый салат, который вы просто обязаны попробовать сделать и поставить на новогодний стол. Все на самом деле очень просто и набор продуктов самый обычный, но идеально сочетаемый. Рецептом со мной поделилась сестра, которая нашла его в каком-то старом журнале
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- ветчина, 300 г;
- консервированные шампиньоны и кукуруза по 1 банке;
- лук красный половина;
- огурец, 1 шт;
- яйца, 4 шт;
- уксус 9 %, 2 ст.л;
- соль, перец;
- майонез;
- чеснок, 3 зубчика.
Процесс приготовления
Салат можно просто смешать в салатнике, но для праздничной подачи я его собираю в кондитерском кольце.
Ветчину, огурец и отварные яйца режем небольшим кубиком.
Лук мелко режем и смешиваем с солью и сахаром, уксусом, наливаем воду и перемешиваем. Оставляем мариноваться на 30 минут и потом отжимаем.
Грибы режем пластинками.
Майонез смешиваем с пропущенным через пресс чесноком.
Формируем салат в кольце на блюде, смазывая слои майонезом с чесноком.
Первый слой – ветчина.
Второй слой – лук.
Третий слой – грибы.
Четвертый слой – огурцы.
Пятый слой – яйца.
Шестой слой – кукуруза.
Отправляем салат в холодильник на несколько часов.
Снимем кольцо и украшаем по вкусу. Я взяла помидорку и нарезала ее спиралькой – как вы чистите яблоко одной полоской кожуры и свернула ее в виде цветка, поставила в середину салата.А по бокам цветка выложила дольки огурцов — это листики цветка.
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