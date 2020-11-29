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Маринованный острый перец на зиму

Приготовим-ка мы на зиму маринованный острый перец. Перец является очень распространённой приправой, без которой сложно представить какой-либо обед.

Маринованный острый перец на зиму: Об остром перце

Самыми распространенными в кулинарии словами пожалуй являются «посолить» и «поперчить».

Перец бывает и сладким, но в течение эволюции выработались острые и даже жгучие сорта, которые отпугивали птиц.

Зачем? Да чтобы пернатые певуньи не склёвывали зёрнышки, они бы попадали в землю и прорастали. Именно такой перец и одомашнили ацтекские племена.

Вряд-ли ацтеки знали о количестве витамина С, присутствии железа, магния и прочих полезных микроэлементов. Но и они догадывались, что перец очень полезен как при простуде и заболеваниях, так и просто в кулинарном деле. Сегодня перец используют не только как самостоятельную приправу.

Перец также входит в основу других знаменитых приправ. Кстати, самый полезный перец — красный перец.

В дикой природе перец растёт только в тропических регионах. Поэтому славяне о перце узнали довольно поздно, а именно к концу шестнадцатого столетия.

Перец может поднимать настроение. Всё дело в том, что острый перец стимулирует выработку эндорфинов. Этим самым наш мозг пытается защитить нас от чувства жжения.

Ну и заодно эндорфины поднимают настроение, и повышают бодрость организма.

Из каких продуктов готовится маринованный острый перец на зиму:

  • Килограмм красного и зелёного острого перца
  • Полтора литра воды
  • Сто тридцать миллилитров девяти процентного уксуса
  • Шестьдесят граммов крупной соли
  • Двенадцать крупных зубчиков чеснока
  • Полторы чайные ложки тмина

Как приготовить маринованный острый перец на зиму:

  • Перец мы взяли зелёный и красный, чтобы закуска получилась яркой и красивой. Перец промываем очень тщательно.

Маринованный острый перец на зиму

  • Для килограмма перца обычно нужно быть примерно пять полулитровых банок.
  • Их мы стерилизуем в широкой кастрюле.
  • Кипятим в ней раствор пищевой соды.
  • На дно кладём крышки, а затем укладываем в горизонтальной позиции банки.
  • Продолжаем кипятить двадцать минут.
  • Просушиваем банки и крышки.
  • На дно банок укладываем по два — три зубчика чеснока.
  • Укладываем в банки перец, чередуя зелёный с красным.

Маринованный острый перец на зиму

  • В ступке измельчаем тмин. Так он станет ароматнее.
  • В кастрюлю заливаем кипяток.
  • Добавляем тмин.
  • Добавляем крупную соль.
  • Вливаем уксус.
  • Перемешиваем и сразу выключаем огонь.
  • Заливаем перец кипячёным маринадом.
  • Банки закатываем.
  • Переворачиваем вверх дном.
  • Закутываем в шерстяной плед.
  • Оставляем остывать три дня, а затем убираем в шкафчик или в антресоль.

Можно поднять настроение зимой, а можно хоть сейчас открыть одну из баночек.

 

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