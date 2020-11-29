Приготовим-ка мы на зиму маринованный острый перец. Перец является очень распространённой приправой, без которой сложно представить какой-либо обед.
Маринованный острый перец на зиму: Об остром перце
Самыми распространенными в кулинарии словами пожалуй являются «посолить» и «поперчить».
Перец бывает и сладким, но в течение эволюции выработались острые и даже жгучие сорта, которые отпугивали птиц.
Зачем? Да чтобы пернатые певуньи не склёвывали зёрнышки, они бы попадали в землю и прорастали. Именно такой перец и одомашнили ацтекские племена.
Вряд-ли ацтеки знали о количестве витамина С, присутствии железа, магния и прочих полезных микроэлементов. Но и они догадывались, что перец очень полезен как при простуде и заболеваниях, так и просто в кулинарном деле. Сегодня перец используют не только как самостоятельную приправу.
Перец также входит в основу других знаменитых приправ. Кстати, самый полезный перец — красный перец.
В дикой природе перец растёт только в тропических регионах. Поэтому славяне о перце узнали довольно поздно, а именно к концу шестнадцатого столетия.
Перец может поднимать настроение. Всё дело в том, что острый перец стимулирует выработку эндорфинов. Этим самым наш мозг пытается защитить нас от чувства жжения.Ну и заодно эндорфины поднимают настроение, и повышают бодрость организма.
Из каких продуктов готовится маринованный острый перец на зиму:
- Килограмм красного и зелёного острого перца
- Полтора литра воды
- Сто тридцать миллилитров девяти процентного уксуса
- Шестьдесят граммов крупной соли
- Двенадцать крупных зубчиков чеснока
- Полторы чайные ложки тмина
Как приготовить маринованный острый перец на зиму:
- Перец мы взяли зелёный и красный, чтобы закуска получилась яркой и красивой. Перец промываем очень тщательно.
- Для килограмма перца обычно нужно быть примерно пять полулитровых банок.
- Их мы стерилизуем в широкой кастрюле.
- Кипятим в ней раствор пищевой соды.
- На дно кладём крышки, а затем укладываем в горизонтальной позиции банки.
- Продолжаем кипятить двадцать минут.
- Просушиваем банки и крышки.
- На дно банок укладываем по два — три зубчика чеснока.
- Укладываем в банки перец, чередуя зелёный с красным.
- В ступке измельчаем тмин. Так он станет ароматнее.
- В кастрюлю заливаем кипяток.
- Добавляем тмин.
- Добавляем крупную соль.
- Вливаем уксус.
- Перемешиваем и сразу выключаем огонь.
- Заливаем перец кипячёным маринадом.
- Банки закатываем.
- Переворачиваем вверх дном.
- Закутываем в шерстяной плед.
- Оставляем остывать три дня, а затем убираем в шкафчик или в антресоль.
Можно поднять настроение зимой, а можно хоть сейчас открыть одну из баночек.
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