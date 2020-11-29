Приготовим-ка мы на зиму маринованный острый перец. Перец является очень распространённой приправой, без которой сложно представить какой-либо обед.

Маринованный острый перец на зиму: Об остром перце

Самыми распространенными в кулинарии словами пожалуй являются «посолить» и «поперчить».

Перец бывает и сладким, но в течение эволюции выработались острые и даже жгучие сорта, которые отпугивали птиц.

Зачем? Да чтобы пернатые певуньи не склёвывали зёрнышки, они бы попадали в землю и прорастали. Именно такой перец и одомашнили ацтекские племена.

Вряд-ли ацтеки знали о количестве витамина С, присутствии железа, магния и прочих полезных микроэлементов. Но и они догадывались, что перец очень полезен как при простуде и заболеваниях, так и просто в кулинарном деле. Сегодня перец используют не только как самостоятельную приправу.

Перец также входит в основу других знаменитых приправ. Кстати, самый полезный перец — красный перец.

В дикой природе перец растёт только в тропических регионах. Поэтому славяне о перце узнали довольно поздно, а именно к концу шестнадцатого столетия.

Перец может поднимать настроение. Всё дело в том, что острый перец стимулирует выработку эндорфинов. Этим самым наш мозг пытается защитить нас от чувства жжения.

Из каких продуктов готовится маринованный острый перец на зиму:

Килограмм красного и зелёного острого перца

Полтора литра воды

Сто тридцать миллилитров девяти процентного уксуса

Шестьдесят граммов крупной соли

Двенадцать крупных зубчиков чеснока

Полторы чайные ложки тмина

Как приготовить маринованный острый перец на зиму:

Перец мы взяли зелёный и красный, чтобы закуска получилась яркой и красивой. Перец промываем очень тщательно.

Ну и заодно эндорфины поднимают настроение, и повышают бодрость организма.

Для килограмма перца обычно нужно быть примерно пять полулитровых банок.

Их мы стерилизуем в широкой кастрюле.

Кипятим в ней раствор пищевой соды.

На дно кладём крышки, а затем укладываем в горизонтальной позиции банки.

Продолжаем кипятить двадцать минут.

Просушиваем банки и крышки.

На дно банок укладываем по два — три зубчика чеснока.

Укладываем в банки перец, чередуя зелёный с красным.

В ступке измельчаем тмин. Так он станет ароматнее.

В кастрюлю заливаем кипяток.

Добавляем тмин.

Добавляем крупную соль.

Вливаем уксус.

Перемешиваем и сразу выключаем огонь.

Заливаем перец кипячёным маринадом.

Банки закатываем.

Переворачиваем вверх дном.

Закутываем в шерстяной плед.

Оставляем остывать три дня, а затем убираем в шкафчик или в антресоль.

Можно поднять настроение зимой, а можно хоть сейчас открыть одну из баночек.