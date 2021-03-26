Стала чаще покупать минтай после того, как узнала рецепт «С палочками». Намного вкуснее жареного и гарнир не нужен

Приступаем к приготовлению.

Предварительно размороженное филе минтая обсушиваем с помощью бумажных полотенец и перекладываем в смазанную маслом форму.

Солим, перчим и пока убираем в сторонку.

Забегая вперёд, скажу, что вкус готового блюда напрямую зависит от ОДНОГО НЕПРИВЫЧНОГО ИНГРЕДИЕНТА в составе. Не отступайте от рецепта, и вы получите по-настоящему идеальный результат!

Натираем морковь и обжариваем её до мягкости на небольшом количестве растительного масла. Даём остыть.

Мелко нарезаем небольшой пучок зелени. У меня укроп.

Натираем на средней тёрке сыр.

Разбираем на волокна крабовые палочки (очень неожиданно, но попробовать стоит!), берём измельчённый зубчик чеснока, соединяем всё в одной чаше, кладём сметану и перемешиваем. По желанию массу можно поперчить и посолить

Ровным слоем укладываем полученную смесь поверх рыбы и отправляем форму в духовку на 25-30 минут.

Готовим при температуре 180 °C.

Подаём!