Стала чаще покупать минтай после того, как узнала рецепт «С палочками». Намного вкуснее жареного и гарнир не нужен

Приступаем к приготовлению.
Предварительно размороженное филе минтая обсушиваем с помощью бумажных полотенец и перекладываем в смазанную маслом форму.
Солим, перчим и пока убираем в сторонку.
Забегая вперёд, скажу, что вкус готового блюда напрямую зависит от ОДНОГО НЕПРИВЫЧНОГО ИНГРЕДИЕНТА в составе. Не отступайте от рецепта, и вы получите по-настоящему идеальный результат!
Натираем морковь и обжариваем её до мягкости на небольшом количестве растительного масла. Даём остыть.
Мелко нарезаем небольшой пучок зелени. У меня укроп.
Натираем на средней тёрке сыр.
Разбираем на волокна крабовые палочки (очень неожиданно, но попробовать стоит!), берём измельчённый зубчик чеснока, соединяем всё в одной чаше, кладём сметану и перемешиваем. По желанию массу можно поперчить и посолить
Ровным слоем укладываем полученную смесь поверх рыбы и отправляем форму в духовку на 25-30 минут.
Готовим при температуре 180 °C.
Подаём!
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