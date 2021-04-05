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Покупаю куриные крылышки и готовлю их на шпажках в духовке

Куриные крылышки – это универсальный мясной продукт, из которого можно сделать массу вкусных блюд и закусок. Этот рецепт шашлыка на шпажках, я используя всегда, когда мало времени на готовку и скоро придут гости.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • крылышки куриные, 12 шт;
  • томатный соус, кетчуп, 2 ст.л;
  • мед, 1 ст.л;
  • соевый соус, 2 ст.л;
  • растительное масло по 1 ч.л;
  • специи для куриного мяса, перец и соль.

Процесс приготовления

Крылышки промываем, просушиваем бумажными полотенцами и режем на 3 части.

Для маринада смешиваем все прочие ингредиенты, указанные в рецепте. Хорошо перемешиваем до однородности и заливаем мясо.

Оставляем мариноваться хотя бы на 30 минут.

Берем деревянные шпажки и заливаем х на 5 минут кипятком.

Нанизываем мясо на шпажки и выкладываем их на ФОРМУ.

Покупаю куриные крылышки и готовлю их на шпажках в духовке

 

Запекаем около 30 – 40 минут при 180 градусах. Смотрите по своей духовке, чтобы шашлык был румяным.

 

Покупаю куриные крылышки и готовлю их на шпажках в духовке

Подаю на лаваше с салатами из свежих овощей, соусами. Мясо получается сочное и мягкое, с оригинальной остро-сладкой корочкой.

 

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