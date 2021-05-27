Солю вкусное сало только по рецепту моей свекрови с Кубани. Все, кто пробовал, без рецепта не уходят

Сало получается мягким и нежным, очень вкусным. Такая закуска у меня всегда на праздничном столе с острыми соусами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сало;
- разные специи, соль, лавровый лист;
- вода кипяченная, охлажденная.
Процесс приготовления
Сало укладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и растворяем соль. Соли нужно взять много, чтобы кусок продукта хорошо пропитался. Если положить в такой рассол яйцо сырое, оно должно всплыть.
Добавляем лавровый лист, смесь разных перцев, чеснок. На 1 л воды нужно брать 1 головку чеснока, так что правильно рассчитывайте все пропорции. Чеснок не чистим, просто режем головку на 1 части и кладем в кастрюлю.
Накрываем кастрюлю и ставим ее на 10 дней в прохладное место. Регулярно пробуйте на соль, нужно чтобы сало хорошо солилось.
Вынимаем кусок, просушиваем его от влаги полотенцами.
Берем любые специи в большом количестве и обваливаем сало. Можно порезать его на порционные куски, чтобы потом каждый обернуть пергаментом вместе с лавровым листом и положить в морозильную камеру на хранение. Доставать по куску по мере необходимости.
Оставляем сало на 1 час на столе и укладываем в морозильную камеру.
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