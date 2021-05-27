Солю вкусное сало только по рецепту моей свекрови с Кубани. Все, кто пробовал, без рецепта не уходят

Сало получается мягким и нежным, очень вкусным. Такая закуска у меня всегда на праздничном столе с острыми соусами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сало;

разные специи, соль, лавровый лист;

вода кипяченная, охлажденная.

Процесс приготовления

Сало укладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой и растворяем соль. Соли нужно взять много, чтобы кусок продукта хорошо пропитался. Если положить в такой рассол яйцо сырое, оно должно всплыть.

Добавляем лавровый лист, смесь разных перцев, чеснок. На 1 л воды нужно брать 1 головку чеснока, так что правильно рассчитывайте все пропорции. Чеснок не чистим, просто режем головку на 1 части и кладем в кастрюлю.

Накрываем кастрюлю и ставим ее на 10 дней в прохладное место. Регулярно пробуйте на соль, нужно чтобы сало хорошо солилось.

Вынимаем кусок, просушиваем его от влаги полотенцами.

Берем любые специи в большом количестве и обваливаем сало. Можно порезать его на порционные куски, чтобы потом каждый обернуть пергаментом вместе с лавровым листом и положить в морозильную камеру на хранение. Доставать по куску по мере необходимости.

Оставляем сало на 1 час на столе и укладываем в морозильную камеру.