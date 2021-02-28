Фрикадельки с рисом: такой вкусный плов вы еше не попробовали

Фрикадельки с рисом! Сегодня готовим вкусный плов из фрикаделек с рисом, уже удивлены? А когда попробуете будете точно восхищены!
По этому рецепту плов получается сочным, вкусным и нежным.
Фрикадельки с рисом: ингредиенты
- Рис — 250 гр․
- Рубленное говяжье мясо — 200 гр․
- Морковь — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Подсолнечное масло
- Приправа для корейского салата
- Соль и перец
Фрикадельки с рисом: пошаговый рецепт
- Итак, начнем с подготовки мяса
- Для этого, добавьте яйцо в фарш из говядины, соль и перец, добавьте половину лука в фарш или в тесто и хорошо перемешайте
- Вот как мы делаем такие фрикадельки и кладем их на бок, вы можете положить их в морозильную камеру, чтобы они не потеряли форму во время приготовления
- Перед этим мы ставим сковороду на плиту и наливаем туда оливковое мясо
- Насыпьте рис, измельченную морковь, лук в сковороду, одновременно, и обжарьте. Секрет жарки в том, что в этом случае рис не слипается, и плов приобретает новый интересный вкус
- Мы также будем жарить те фрикадельки, которые ждут нас в морозильнике с теми же ингридиентами. Обжариваем их около 2 минут, осторожно переворачивая
- Налейте воды до тех пор, пока она полностью не покроет рис
- Кипятить около 15 минут, как только вода впитается, блюдо готово, посмотрите какой плов у нас получился, сочный и рассыпчатый.
Фрикадельки с рисом: готовы
При подаче вы можете натереть вареные яичные желтки поверх пирамиды и добавить приправу для корейского салата, как и я.
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