Добавляю чайную ложку на стакан и прорастают даже самые старые семена

Уже наступает сезон подготовки рассады к будущей высадке в почву и многие уже достают свои семена, чтобы в скором времени, заняться посевом.

Хочу поделиться с вами своим секретом, как заставить семена быстро прорасти и дать силу даже застарелому посевному материалу.

В помощь нам потребуется самое простое средство, которое точно есть у каждого в домашней аптечке – перекись водорода. Благодаря этому раствору, любые семена получат достаточную силу для роста и развития, у них улучшится сопротивляемость заболеваниям. Перекись размягчает верхнюю оболочку семян, влага быстрее проходит к ядру семени и оно дает росток.

Здесь самое главное, это соблюдать пропорции перекиси, чтобы не сжечь семена.

В 100 мл воды растворяем 1 чайную ложку перекиси и высыпаем в раствор семена.

Семена кабачка, огурца, баклажана, помидор и перца держим от 2 до 3 часов.

Семена, которые очень туго всходят, замачиваем не более, чем на 5 часов.

Промываем семена чистой водой, просушиваем на салфетках и высеваем в горшочки.

Вы увидите, насколько быстро они прорастут и какой хороший урожай, вы получите.