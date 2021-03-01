Куда вы выливаете жир или масло со сковороды? Подскажу 3 способа утилизации без канализации

Ответьте на вопрос – куда вы выливаете оставшийся жир со сковородок или подноса из духовки?

Я вот всегда замечаю у своих подруг или родственников, когда бываю у них в гостях, что они поступают неправильно. Всегда стараюсь учить так, как умею сама или научилась у вас, дорогие читательницы.

Но сегодняшняя тема прямо болезненная для многих до сих пор, оказывается…

Переехали мои родственники в город. Продали частный дом в деревне, поселились недалеко от моего дома и в гости часто заглядываем друг к другу. Привычки у сельских хозяек некоторые остаются все еще те… Но моя слава Богу не обижается на меня, когда я пытаюсь ее учить как лучше обустраивать быт. Даже спасибо говорит. Вот и этот вопрос с жиром или маслом, думаю, пригодится многим.

Жарим мы часто то для супа поджарку, то яичницу, то картошку, котлетки. После всего остается масло на дне сковородки. Да что там, и на подносе после выпечки мясных жира полный поднос порой стапливается.

Хозяйки, не думая о последствиях для труб, выливают чаще всего в туалет. Но я вот увидела, как моя родственница пену с поверхности бульонов выливает прямо в раковину . Я ужаснулась…

Это ж как потом всю трубу вычищать? А если слой жира вперемешку с накипью образуется?

Это сложнее будет. Порой хоть трубы меняй.

Я из личного опыта применяю чаще всего три способа утилизации остатков жиров и масел. И для этого всегда держу на кухне некоторые штучки, из-за которых кто-то из вас захочет меня назвать плюшкиной. Но не спешите.

Вот к примеру, упаковки от продуктов многие сразу отправляют в мусорку. А я их складирую в один из нижних ящиков. Упаковки могут быть и картонные, пластиковые. На них кладу толстый слой самой дешевой туалетной бумаги, которая в Магните продается за 6 рублей и сливаю масло со сковороды. Потом можно в пакетик, завязать и выкидывать. Той же бумагой можно выскабливать сковородку от остатков жарки или выпекания и только потом мою их в раковине.

Если нет таких одноразовых контейнеров или коробок, то можно сразу в пакет. Но бумагу на дно всегда кладу, чтоб она забрала в себя жир и не выливалась по ходу. Мусор ведь не сразу можем выбросить. А чуть позже.

И третий способ – это использование вместо контейнеров или пакета фольги. Этого добра тоже полно в доме и из них можно изготовить тот же контейнер, потом сложить и выбросить. Я вот не выбрасываю обертки фольги даже от покупок. Очень удобно и практично одни отходы использовать для утилизации других отходов. И трубы ваши будут в порядке!

А вы как избавляетесь от жира со сковородки?