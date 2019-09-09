Скатерть-Самобранка

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Удивительно простой и нежный салат. Готовим с удовольствием

Удивительно простой и нежный салат. Готовим с удовольствием

 
ИНГРЕДИЕНТЫ
1 куриное филе
300 г пекинской капусты
1 свежий или соленый огурец
1 пучок зеленого лука
4 яйца
майонез или сметана
соль, перец

 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Промой куриное филе в прохладной воде и отвари в под соленой воде до готовности мяса.

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Нашинкуй пекинскую капусту, покроши лук. Огурец нарежь соломкой.

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Отвари яйца, покроши их. Нарежь готовое филе кубиками.

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Смешай все ингредиенты, посоли. Салат можно заправить майонезом или сметаной. Укрась его тертым сыром.

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К этому блюду можно добавить сладкий перец, поджаренный на сковороде кунжут, отварной рис, яблоко и даже консервированные ананасы. Приготовь его для всей семьи и не забудь поделиться рецептом с друзьями!

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