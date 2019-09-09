Удивительно простой и нежный салат. Готовим с удовольствием



ИНГРЕДИЕНТЫ

1 куриное филе

300 г пекинской капусты

1 свежий или соленый огурец

1 пучок зеленого лука

4 яйца

майонез или сметана

соль, перец

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Промой куриное филе в прохладной воде и отвари в под соленой воде до готовности мяса.

Нашинкуй пекинскую капусту, покроши лук. Огурец нарежь соломкой.

Отвари яйца, покроши их. Нарежь готовое филе кубиками.

Смешай все ингредиенты, посоли. Салат можно заправить майонезом или сметаной. Укрась его тертым сыром.

К этому блюду можно добавить сладкий перец, поджаренный на сковороде кунжут, отварной рис, яблоко и даже консервированные ананасы. Приготовь его для всей семьи и не забудь поделиться рецептом с друзьями!