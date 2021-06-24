Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой

Кабачки давно стали универсальным овощей, из которого сегодня готовят массу вкусных и разнообразных блюд, как острых и пикантных, так и сладких десертов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 1 шт;
- кефир 300 мл;
- яйца, 3 шт;
- соль и сода по 1 ч.л;
- лук зеленый и зелень;
- мука, 250 г;
- творог, 150 г;
- сметана, 2 ст.л;
- орехи грецкие, 6 шт;
- масло растительное, 2 ст.л.
Процесс приготовления
Кабачок трем на крупной терке, солим и оставляем на 15 минут, чтобы овощ пустил сок. Хорошо отжимаем.
Кефир смешиваем с яйцами, солью и содой, перемешиваем, всыпаем муку и кабачок.
Тесто хорошо мешаем до однородности, добавляем мелко резанный зеленый лук и укроп.
Вливаем растительное масло и перемешиваем.
Обжариваем тонкие блинчики.
Для начинки смешиваем творог, зелень, мелко рубленные грецкие орехи, солим по вкусу.
Выкладываем начинку на блинчики, сворачиваем рулетики.
Чтобы блюдо получалось ароматнее, каждый блинчик смазываем сливочным маслом.
Начинку можно сделать любую по вкусу: отлично подходят грибы, тушеные овощи, ветчина с сыром или зеленый лук с яйцами.
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