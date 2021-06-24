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Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой

Кабачки давно стали универсальным овощей, из которого сегодня готовят массу вкусных и разнообразных блюд, как острых и пикантных, так и сладких десертов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 1 шт;
  • кефир 300 мл;
  • яйца, 3 шт;
  • соль и сода по 1 ч.л;
  • лук зеленый и зелень;
  • мука, 250 г;
  • творог, 150 г;
  • сметана, 2 ст.л;
  • орехи грецкие, 6 шт;
  • масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке, солим и оставляем на 15 минут, чтобы овощ пустил сок. Хорошо отжимаем.

Кефир смешиваем с яйцами, солью и содой, перемешиваем, всыпаем муку и кабачок.

Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой

Тесто хорошо мешаем до однородности, добавляем мелко резанный зеленый лук и укроп.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Обжариваем тонкие блинчики.

Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой

Для начинки смешиваем творог, зелень, мелко рубленные грецкие орехи, солим по вкусу.

Выкладываем начинку на блинчики, сворачиваем рулетики.

Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой

Чтобы блюдо получалось ароматнее, каждый блинчик смазываем сливочным маслом.

Начинку можно сделать любую по вкусу: отлично подходят грибы, тушеные овощи, ветчина с сыром или зеленый лук с яйцами.

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