Завтрак из кабачков. Необыкновенные блинчики из кабачков: блины из кабачков с начинкой

Кабачки давно стали универсальным овощей, из которого сегодня готовят массу вкусных и разнообразных блюд, как острых и пикантных, так и сладких десертов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 1 шт;

кефир 300 мл;

яйца, 3 шт;

соль и сода по 1 ч.л;

лук зеленый и зелень;

мука, 250 г;

творог, 150 г;

сметана, 2 ст.л;

орехи грецкие, 6 шт;

масло растительное, 2 ст.л.

Процесс приготовления

Кабачок трем на крупной терке, солим и оставляем на 15 минут, чтобы овощ пустил сок. Хорошо отжимаем.

Кефир смешиваем с яйцами, солью и содой, перемешиваем, всыпаем муку и кабачок.

Тесто хорошо мешаем до однородности, добавляем мелко резанный зеленый лук и укроп.

Вливаем растительное масло и перемешиваем.

Обжариваем тонкие блинчики.

Для начинки смешиваем творог, зелень, мелко рубленные грецкие орехи, солим по вкусу.

Выкладываем начинку на блинчики, сворачиваем рулетики.

Чтобы блюдо получалось ароматнее, каждый блинчик смазываем сливочным маслом.