Манник на сметане. Простая и вкусная выпечка к чаю

Ингредиенты:

200 г манной крупы;

200 мл сметаны (не жырной);

2 яйца;

200 г сахара;

разрыхлитель или сода;

масло для смазывания.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Смешайте манку и сметану, дайте настояться не менее полутора часов для того чтобы манка впитала в себя жидкость и набухла.

Взбейте до пышной пены яйца и вмешайте в них сахар.

Смешайте яичную массу с напитавшейся манкой, добавьте разрыхлитель и смешайте до однородной массы.

Готовое тесто выливаем в форму застеленную пергаментом или смазаную малом.Выпекайте при температуре 190С около получаса. Проверьте готовность спичкой.