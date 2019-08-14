Манник на сметане. Простая и вкусная выпечка к чаю

Ингредиенты:
200 г манной крупы;
200 мл сметаны (не жырной);
2 яйца;
200 г сахара;
разрыхлитель или сода;
масло для смазывания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Смешайте манку и сметану, дайте настояться не менее полутора часов для того чтобы манка впитала в себя жидкость и набухла.
Взбейте до пышной пены яйца и вмешайте в них сахар.
Смешайте яичную массу с напитавшейся манкой, добавьте разрыхлитель и смешайте до однородной массы.
Готовое тесто выливаем в форму застеленную пергаментом или смазаную малом.Выпекайте при температуре 190С около получаса. Проверьте готовность спичкой.
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