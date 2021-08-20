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Картофельный кугель. Секрет этого блюда я узнала у еврейской тётушки

Картофельный кугель — очень интересный рецепт, который удивит вас и ваших родных своим невероятным видом и вкусом.

Картофельный кугель: ингредиенты

Картофельный кугель

  1. Картофель — 950 гр. (девятьсот пятьдесят грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика)
  4. Мука или картофельный крахмал — 3 ст. л (три столовые ложки)
  5. Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
  6. Чёрный перец — по вкусу
  7. Лук — 1 шт. (одна штука)
  8. Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки) и 1-2 ст. л для обрызгивания

Рецепт приготовления:

Картофельный кугель. Секрет этого блюда я узнала у еврейской тётушки 2

  • В стеклянную форму налейте растительное масло без запаха, поставьте в духовку и нагрейте до 190 градусов примерно 5-6 минут.
  • Натрите картофель на крупной тёрке, затем откиньте на сито, немного отожмите, промойте в холодной воде и отожмите ещё раз.
  • Лук и чеснок нарежьте, добавьте к ним яйца, соль и немного чёрного перца по вкусу. Смешайте до однородной массы.
  • Картофель смешайте с яично-луковой массой, перемешайте и добавьте муку, снова всё перемешайте.
  • В смесь добавьте горячее растительное масло, которое вместе с формой нагревалось в духовке, примерно 1 ложку оставьте в форме.
  • Перемешайте картофельную массу с маслом и переложите в форму, распределите ровным слоем, сверху сбрызните маслом.
  • Отправьте в духовку примерно на час.

Картофельный кугель — видео

Прятного аппетита!

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