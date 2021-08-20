Картофельный кугель. Секрет этого блюда я узнала у еврейской тётушки

Картофельный кугель — очень интересный рецепт, который удивит вас и ваших родных своим невероятным видом и вкусом.
Картофельный кугель: ингредиенты
- Картофель — 950 гр. (девятьсот пятьдесят грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Чеснок — 2-3 з. (два — три зубчика)
- Мука или картофельный крахмал — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль — 1,5 ч. л (полторы чайные ложки)
- Чёрный перец — по вкусу
- Лук — 1 шт. (одна штука)
- Растительное масло — 4 ст. л (четыре столовые ложки) и 1-2 ст. л для обрызгивания
Рецепт приготовления:
- В стеклянную форму налейте растительное масло без запаха, поставьте в духовку и нагрейте до 190 градусов примерно 5-6 минут.
- Натрите картофель на крупной тёрке, затем откиньте на сито, немного отожмите, промойте в холодной воде и отожмите ещё раз.
- Лук и чеснок нарежьте, добавьте к ним яйца, соль и немного чёрного перца по вкусу. Смешайте до однородной массы.
- Картофель смешайте с яично-луковой массой, перемешайте и добавьте муку, снова всё перемешайте.
- В смесь добавьте горячее растительное масло, которое вместе с формой нагревалось в духовке, примерно 1 ложку оставьте в форме.
- Перемешайте картофельную массу с маслом и переложите в форму, распределите ровным слоем, сверху сбрызните маслом.
- Отправьте в духовку примерно на час.
Картофельный кугель — видео
Прятного аппетита!
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