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Принимала на выходных гостей и угощала их такими порционным мясным блюдом. Все очень хвалили блюдо

Оно первым исчезло со стола, всем было вкусно.

Приготовление

Поделюсь своим фирменным рецептом очень вкусного блюда. Его я готовлю из куриных бедрышек.

Смазываю противень растительным маслом, формирую из фарша небольшие котлетки. Делаю их плоскими, как для гамбургера. Потом укладываю их на противень.

Принимала на выходных гостей и угощала их такими порционным мясным блюдом. Все очень хвалили блюдо

Сверху мясо необходимо посолить.

СОВЕТ : для мясных блюд я всегда использую сванскую соль, с ней все блюда приобретают изысканный вкус.

Теперь пришла очередь ананасов. Возьмите банку объемом 560 мл. Её будет достаточно для того, чтобы каждую котлетку накрыть кружочком.

После этого посыпаем каждый ананас тертым сыром и делаем майонезную сетку.

Принимала на выходных гостей и угощала их такими порционным мясным блюдом. Все очень хвалили блюдо

А теперь пришло время раскрыть все «карты». Поверх сыра с майонезом я посыпаю семечки подсолнуха, они должны быть сырыми.

Принимала на выходных гостей и угощала их такими порционным мясным блюдом. Все очень хвалили блюдо

Предварительно разогреваю духовку до 180 градусов, отправляю блюдо выпекаться на 35 минут. Так как ананасы пустят сок, то важно не передержать мясо, чтобы оно не начало погорать.

Принимала на выходных гостей и угощала их такими порционным мясным блюдом. Все очень хвалили блюдо

 

Достаем из духовки мясной шедевр. Блюдо готово, его можно подавать к столу. Я выключила духовку через 25 минут и держала там до прихода гостей.

Удивительный вкус этого блюда получается благодаря удачному сочетанию ананасов и мяса куриных бёдрышек.

Солоноватый сыр и семечки насыщают мясную основу пикантными нотками.

Принимала на выходных гостей и угощала их такими порционным мясным блюдом. Все очень хвалили блюдо

Рада была поделиться своим фирменным рецептом с вами, готовьте с удовольствием, угощайте гостей и не болейте!

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