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Быстрая закуска Гость на пороге. Палочка-выручалочка для каждой хозяюшки

Быстрая закуска Гость на пороге выручит Вас, если вдруг нагрянут нежданные гости. Они безусловно высоко оценят Ваше блюдо.

Быстрая закуска Гость на пороге: ингредиенты

Быстрая закуска Гость на пороге

Начинка:

  1. Вареное куриное мясо — 300 гр. (триста грамм)
  2. Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
  3. Соль, перец — по вкусу
  4. Растительное масло для жарки

Тесто:

  1. Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
  2. Мука — 300 гр. (триста грамм)
  3. Кипяток — 1 ст. (один стакан)
  4. Соль
  5. Желток для смазывания готовых трубочек
  6. Семечки кунжутные

Пошаговое приготовление:

  • Сперва приготовьте начинку: для этого луковицу обжарьте на масле, посолите, газ выключите. К луку добавьте нарезанное куриное мясо, приправьте специями на Ваш вкус.
  • Теперь приготовьте тесто: налейте в кастрюлю стакан воды и 100 гр. растительного масла, доведите до кипения. Просейте в другую миску 300 грамм муки и аккуратно влейте закипевшую смесь. Посолите и вымесите тесто, сперва ложкой, затем при помощи рук.
  • Получается такое заварное тесто. Выложите тесто на посыпанный мукой стол и дайте ему немного остыть.
  • Сформируйте из теста колбаску и разделите на порции.
  • Раскатайте тесто в кружочек размером с блюдечко.
  • Загните противоположные края, на краешек выложите ложку начинки и заверните трубочкой.
  • Уложите трубочки краем вниз на противень либо сковороду, слегка смазанную маслом. Выкладывайте на небольшом расстоянии друг от друга.
  • Сверху рулетики смажьте желтком и посыпьте кунжутными семечками.
  • Отправьте изделие выпекаться в духовку примерно на 30 минут до золотистого цвета.

Быстрая закуска Гость на пороге непременно вам понравится.

Быстрая закуска Гость на пороге. Палочка-выручалочка для каждой хозяюшки 2

Пеките на здоровье!

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