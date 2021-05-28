Быстрая закуска Гость на пороге. Палочка-выручалочка для каждой хозяюшки

Быстрая закуска Гость на пороге выручит Вас, если вдруг нагрянут нежданные гости. Они безусловно высоко оценят Ваше блюдо.
Быстрая закуска Гость на пороге: ингредиенты
Начинка:
- Вареное куриное мясо — 300 гр. (триста грамм)
- Репчатый лук — 1 шт. (одна штука)
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло для жарки
Тесто:
- Масло растительное — 100 мл. (сто миллилитров)
- Мука — 300 гр. (триста грамм)
- Кипяток — 1 ст. (один стакан)
- Соль
- Желток для смазывания готовых трубочек
- Семечки кунжутные
Пошаговое приготовление:
- Сперва приготовьте начинку: для этого луковицу обжарьте на масле, посолите, газ выключите. К луку добавьте нарезанное куриное мясо, приправьте специями на Ваш вкус.
- Теперь приготовьте тесто: налейте в кастрюлю стакан воды и 100 гр. растительного масла, доведите до кипения. Просейте в другую миску 300 грамм муки и аккуратно влейте закипевшую смесь. Посолите и вымесите тесто, сперва ложкой, затем при помощи рук.
- Получается такое заварное тесто. Выложите тесто на посыпанный мукой стол и дайте ему немного остыть.
- Сформируйте из теста колбаску и разделите на порции.
- Раскатайте тесто в кружочек размером с блюдечко.
- Загните противоположные края, на краешек выложите ложку начинки и заверните трубочкой.
- Уложите трубочки краем вниз на противень либо сковороду, слегка смазанную маслом. Выкладывайте на небольшом расстоянии друг от друга.
- Сверху рулетики смажьте желтком и посыпьте кунжутными семечками.
- Отправьте изделие выпекаться в духовку примерно на 30 минут до золотистого цвета.
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Пеките на здоровье!
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