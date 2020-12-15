Скатерть-Самобранка

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Больше пачки из-под майонеза не валяются в дверце холодильника. Жена придумала классный метод хранения

Как и у многих, мягкие упаковки соусов, разные мелочи, складируются в дверце холодильника. Поэтому в ней всегда легкий бардак и выглядит все не очень аккуратно.

Вот супруга и решила навести порядок. Я пришел домой, а она с порога мне заявляет о том. Что пора менять свои привычки. Тут я задумался о том. Где уже накосячил и не заметил. Но все оказалось совсем не так, как я себе уже успел придумать за пару секунд.

Жена отвела на кухню, открыла холодильник и показала, что она придумала. Все гениальное оказалось просто. Теперь хочу поделиться с вами ее «новаторской» разработкой.

Вам потребуются:

  • небольшие крючки на липучках;
  • зажимы из канцелярского отдела.

Крючки крепим в произвольном порядке на дверцу. Зажимы нужны для того, чтобы герметично закрыть пакетик с соусом и подвесить его на крючок.

Больше пачки из-под майонеза не валяются в дверце холодильника. Жена придумала классный метод хранения

Теперь все аккуратно и удобно – снял пакетик, использовал соус, зажал его в зажим и подвесил обратно. А в дверцу на полочки, поставили все то, что должно там стоять – баночки и бутылочки.

Больше пачки из-под майонеза не валяются в дверце холодильника. Жена придумала классный метод хранения

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