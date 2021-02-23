Лепешки на завтрак: съедаются в один присест

Лепешки на завтрак! Предлагаем приготовить вкусные лепешки. Такие лепешки великолепно подойдут на завтрак, но можно их подавать и в качестве перекуса. Приготовление не отнимает много времени, готовить их просто и легко, не нужно долго возится с тестом и включать духовку. Вкусный завтрак Вам гарантирован. Так что это идеальный вариант для очень занятых людей.
Лепешки на завтрак: ингредиенты
- двести граммов сметаны <20% жирности
- два яйца
- половина пучка укропа (можно заменить по желанию на петрушку)
- сто пятьдесят граммов сыра
- четверть чайной ложки соли
- двадцать граммов сливочного масла
Лепешки на завтрак: как приготовить
- Зелень хорошо помыть, просушить и очень мелко нарубить.
- Сыр натереть на мелкой терке, в этом случае текстура лепешки получится более нежной.
- В глубокую миску разбить яйца, добавить щепотку соли.
- Добавить нежирную сметану и все смешать при помощи венчика до получения однородной массы.
- Теперь постепенно ввести муку и снова все перемешать венчиком, так, чтобы не образовалось комочков.
- есто должно получиться гладким и довольно-таки жидким.
- Теперь в тесто нужно добавить натертый сыр и нарезанную зелень.
- Сразу же все тщательно перемешать.
- Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и хорошо разогреть.
- После выложить на нее половину готового теста и аккуратно разровнять силиконовой лопаточкой равномерно по всей поверхности.
- Установить огонь на минимальный уровень.
- Прожаривать лепешку минут пять.
- Как только лепешка хорошо подрумянится снизу, можно ее переворачивать.
- При помощи двух лопаточек перевернуть лепешку на другую сторону и прожаривать ее еще несколько минут.
- Подрумяненный верх лепешки смазать небольшим кусочком сливочного масла. Так лепешка получится более сочной и нежной.
- Точно также приготовить и вторую лепешку.
Вот и приготовили мы нереально вкусные лепешки на завтрак.
Подавать такие лепешки следует горячими, пока сыр еще тянется и распространяется аромат свежей зелени. Такой завтрак улетает со стола буквально за пару минут.
Лепешки на завтрак: готовы
Приятного аппетита и вкусного завтрака!
Свежие комментарии