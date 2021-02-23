Лепешки на завтрак: съедаются в один присест

Лепешки на завтрак! Предлагаем приготовить вкусные лепешки. Такие лепешки великолепно подойдут на завтрак, но можно их подавать и в качестве перекуса. Приготовление не отнимает много времени, готовить их просто и легко, не нужно долго возится с тестом и включать духовку. Вкусный завтрак Вам гарантирован. Так что это идеальный вариант для очень занятых людей.

Лепешки на завтрак: ингредиенты

двести граммов сметаны <20% жирности

два яйца

половина пучка укропа (можно заменить по желанию на петрушку)

сто пятьдесят граммов сыра

четверть чайной ложки соли

двадцать граммов сливочного масла

Лепешки на завтрак: как приготовить

Зелень хорошо помыть, просушить и очень мелко нарубить.

Сыр натереть на мелкой терке, в этом случае текстура лепешки получится более нежной.

В глубокую миску разбить яйца, добавить щепотку соли.

Добавить нежирную сметану и все смешать при помощи венчика до получения однородной массы.

Теперь постепенно ввести муку и снова все перемешать венчиком, так, чтобы не образовалось комочков.

есто должно получиться гладким и довольно-таки жидким.

Теперь в тесто нужно добавить натертый сыр и нарезанную зелень.

Сразу же все тщательно перемешать.

Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и хорошо разогреть.

После выложить на нее половину готового теста и аккуратно разровнять силиконовой лопаточкой равномерно по всей поверхности.

Установить огонь на минимальный уровень.

Прожаривать лепешку минут пять.

Как только лепешка хорошо подрумянится снизу, можно ее переворачивать.

При помощи двух лопаточек перевернуть лепешку на другую сторону и прожаривать ее еще несколько минут.

Подрумяненный верх лепешки смазать небольшим кусочком сливочного масла. Так лепешка получится более сочной и нежной.

Точно также приготовить и вторую лепешку.

Вот и приготовили мы нереально вкусные лепешки на завтрак.

Подавать такие лепешки следует горячими, пока сыр еще тянется и распространяется аромат свежей зелени. Такой завтрак улетает со стола буквально за пару минут.

Лепешки на завтрак: готовы

Приятного аппетита и вкусного завтрака!