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Лепешки на завтрак: съедаются в один присест

Лепешки на завтрак! Предлагаем приготовить вкусные лепешки. Такие лепешки великолепно подойдут на завтрак, но можно их подавать и в качестве перекуса. Приготовление не отнимает много времени, готовить их просто и легко, не нужно долго возится с тестом и включать духовку. Вкусный завтрак Вам гарантирован. Так что это идеальный вариант для очень занятых людей.

Лепешки на завтрак: ингредиенты

  • двести граммов сметаны <20% жирности

Лепешки на завтрак

  • два яйца
  • половина пучка укропа (можно заменить по желанию на петрушку)
  • сто пятьдесят граммов сыра
  • четверть чайной ложки соли
  • двадцать граммов сливочного масла

Лепешки на завтрак: как приготовить

Лепешки на завтрак: съедаются в один присест 4

  • Зелень хорошо помыть, просушить и очень мелко нарубить.
  • Сыр натереть на мелкой терке, в этом случае текстура лепешки получится более нежной.
  • В глубокую миску разбить яйца, добавить щепотку соли.
  • Добавить нежирную сметану и все смешать при помощи венчика до получения однородной массы.
  • Теперь постепенно ввести муку и снова все перемешать венчиком, так, чтобы не образовалось комочков.
  • есто должно получиться гладким и довольно-таки жидким.
  • Теперь в тесто нужно добавить натертый сыр и нарезанную зелень.
  • Сразу же все тщательно перемешать.
  • Сковороду с антипригарным покрытием поставить на огонь и хорошо разогреть.
  • После выложить на нее половину готового теста и аккуратно разровнять силиконовой лопаточкой равномерно по всей поверхности.
  • Установить огонь на минимальный уровень.

Лепешки на завтрак: съедаются в один присест 5

  • Прожаривать лепешку минут пять.
  • Как только лепешка хорошо подрумянится снизу, можно ее переворачивать.
  • При помощи двух лопаточек перевернуть лепешку на другую сторону и прожаривать ее еще несколько минут.
  • Подрумяненный верх лепешки смазать небольшим кусочком сливочного масла. Так лепешка получится более сочной и нежной.
  • Точно также приготовить и вторую лепешку.

Лепешки на завтрак: съедаются в один присест 6

Вот и приготовили мы нереально вкусные лепешки на завтрак.

Подавать такие лепешки следует горячими, пока сыр еще тянется и распространяется аромат свежей зелени. Такой завтрак улетает со стола буквально за пару минут.

Лепешки на завтрак: готовы

Приятного аппетита и вкусного завтрака!

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