8 полезных гарниров, которые украсят любой стол

Вот 8 цветных гарниров, которые приятно будут радовать глаз, а заодно укрепят иммунитет. Ценным средством для поддержания и укрепления иммунной системы многие ученые склонны считать яркие фрукты и овощи. Секрет цветных овощей кроется в том, что они содержат наибольшее количество полезных веществ, витаминов, минералов и клетчатки. Естественным образом они защищают организм от бактерий и вирусов. Для усиления защитных функций в ежедневном меню непременно должны присутствовать несколько продуктов различной цветовой гаммы, особенно в зимний период, когда организм нуждается в пополнении запаса витаминов. Включить их в рацион можно в виде гарниров. Правильная температурная обработка, немного специй и подходящий соус сделают овощи не только полезными, но и вкусными.

— Запеченная морковь —

Ингредиенты:

450 гр. моркови, очистить

2 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. меда

1 ч.л. семян кориандра, слегка измельчить рукояткой ножа

1/2 ч.л. семян тмина, слегка измельчить рукояткой ножа

4 зубчика чеснока, очистить и слегка раздавить

1/2 чашки мелко нарезанной зелени сарептской горчицы

2 ст.л. мелко нарезанной петрушки

1 ст.л. мелко тертой лимонной цедры

Кошерная соль и свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C.

В небольшой миске смешать оливковое масло, мед, семена кориандра, тмина. Морковь и зубчики чеснока выложить ровным слоем в форму для выпечки. Щедро приправить кошерной солью и перцем. Добавить смесь оливкового масла с медом и специями и перемешать.

Запекать приблизительно 20-30 минут до золотисто-коричневого цвета. Во время приготовления овощи периодически мешать. Достать из духовки, мелко нарезать жареный чеснок. В маленькой миске смешать измельченный чеснок с зеленью горчицы, петрушкой и лимонной цедрой. Посыпать морковь зеленью. Приправить по вкусу солью и перцем. Подавать в теплом виде или комнатной температуры.

— Картофель с беконом —

Ингредиенты:

1,8 кг. сладкого картофеля, очистить и нарезать кубиками

1/4 чашки тростникового сахара

6 ст.л. несоленого сливочного масла

Щепотка хлопьев красного перца

2 ч.л. тонко нарезанных листьев шалфея

1 ст.л. мелко нарезанного тимьяна

4 ломтика бекона

170 гр. рукколы, большие листья разорвать на мелкие кусочки

Кошерная соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. В большой миске смешать сладкий картофель с тростниковым сахаром. Отложить. В сотейнике на среднем огне растопить масло и готовить его, пока оно не станет коричневым, около 6 минут. Снять с огня и добавить хлопья красного перца, шалфей и тимьян. Полить маслом картофель, перемешать. Приправить 1 столовой ложкой кошерной соли и 1/4 чайной ложкой перца и еще раз перемешать. Переложить картофель одним слоем на противень. Сверху разложить полоски бекона.

Выпекать от 40 минут до 1 часа, или пока картофель слегка не карамелизуется. Спустя 15-20 минут с начала приготовления перемешать картофель лопаткой. Готовый картофель выложить на блюдо. Остудить в течение нескольких минут, а затем посыпать рукколой. Бекон нарезать и перемешать с картофелем. Приправить по вкусу солью и перцем.

— Салат с фенхелем, красным луком и апельсинами —

Ингредиенты:

1 большая или 2 маленькие луковицы фенхеля

1 средний красный лук

2 маленьких апельсина

2 ст.л. оливкового масла

Кошерная соль и свежемолотый перец

Приготовление:

Поставить решетку в центр духовки. Разогреть духовку до 200 °C. Застелить противень пергаментной бумагой. Обрезать у фенхеля стебли. Положить луковицу на разделочную доску и разрезать вдоль пополам. Удалить из каждой половинки сердцевину, затем нарезать ломтиками в форме полумесяца. Выложить на противень. Полукольцами нарезать лук, разобрать на перышки. Добавить к фенхелю.

Нарезать дольками один апельсин. Выложить его к луку и фенхелю. Полить оливковым маслом. Посолить и поперчить. Распределить все ровным слоем на противне. Выпекать от 25 до 45 минут, каждые 10 минут помешивая овощи лопаткой, до карамелизации по краю долек апельсина.

Выложить салат на блюдо, остудить до комнатной температуры. Выжать сок второго апельсина и по вкусу добавить в салат. Заправить оливковым маслом и подавать.

— Пикантное картофельное пюре —

Ингредиенты:

4 больших сладких картофелины

1 чашка молока

1 перец чипотле в соусе адообо

1/4 чашки кленового сиропа

1/2 чашки сметаны

4 ст.л. подтаявшего сливочного масла

1/2 ч.л. соли

1/2 ч.л. перца

Приготовление:

Картофель вымыть и проколоть со всех сторон вилкой. Положить в микроволновую печь и запекать до готовности. Немного охладить, удалить кожицу. Положить картофель в большую миску. Смешать молоко и чипотле погружным блендером. Перелить смесь в кастрюле и довести до кипения. Затем добавить кленовый сироп, сметану, сливочное масло, соль и перец. Добавить смесь в картофель и перемешать с помощью погружного блендера.

— Картофельные решти —

Ингредиенты:

Для соуса:

200 гр. 2% греческого йогурта

1/2 ч.л. порошка карри

1/4 ч.л. соли

1/4 ч.л. молотого черного перца

1 большой сладкий картофель, очистить и натереть

1/2 ч.л. кошерной соли

1 яйцо

1,5 ст.л. кленового сиропа

1/2 ч.л. молотого белого перца

1/2 ч.л. паприки

1 щепотка корицы

1/3 чашки измельченного желтого лука

1/3 чашки панировочных сухарей Панько

Приготовление:

В небольшой миске смешать все ингредиенты. Перемешать в большой миске тертый картофель с солью. Дать постоять 5 минут. Между тем в другой большой миске смешать яйцо, кленовый сироп, белый перец, паприку и корицу. Руками отжать лишнюю жидкость из картофеля и слить. В яичную смесь добавить картофель, лук и панировочные сухари; хорошо перемешать. Слепить небольшие оладьи.

Разогреть сковороду, смазать ее маслом. Выложить решти на сковороду и готовить, переворачивая, 8-10 минут до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки. Подавать сразу же с йогуртовым соусом.

— Пюре из тыквы сквош —

Ингредиенты:

6 чашек нарезанной кубиками тыквы сквош

1/4 чашки оливкового масла

Соль

3 ст.л. жирных сливок

Приготовление:

Выложить нарезанную тыкву сквош в жаровню. Добавить оливковое масло и приправить солью. Накрыть крышкой и поставить жаровню на средний огонь. Готовить сквош до получения очень нежной текстуры, около 15 минут, периодически помешивая.

С помощью картофельного пресса размять тыкву. Вернуть пюре на средний огонь. Налить сливки, оставить на огне до появления пузырей; перемешать. Добавить больше соли или сливок по вкусу.

— Запеченный картофель с луком и яблоками —

Ингредиенты:

4 чашки сладкого картофеля, нарезать произвольно на куски

Оливковое масло

1 большое яблоко, нарезать произвольно на куски

2 чашки жемчужного лука, разрезать пополам

10 листьев свежего тимьяна, нарезать

Соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 200 °C. Перемешать картофель с несколькими столовыми ложками оливкового масла, приправить солью и перцем. Выложить на противень, запекать в течение 5 минут. Пока картофель выпекается, разогреть на среднем огне сковороду с 2 чайными ложками оливкового масла. Добавить лук и готовить, помешивая. Через несколько минут добавить тимьян и перемешать, продолжая готовить. Снять с огня, когда лук станет душистым и подрумянится. Выложить смесь лука и нарезанные яблоки на противень со сладким картофелем и распределить ровным слоем. Вернуть в духовку и готовить в течение 10-20 минут.

— Запеченная тыква сквош —

Ингредиенты:

1/4 стакана шалфея, нарезать

4-5 ст.л. оливкового масла

1 зубчик чеснока, раздавить

1/3 чашки фундука, обжарить

1/4 чашки + 2 столовые ложки рикотты, нарезать небольшими кусочками

Соль

2 тыквы сквош

2 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

1/4-1/2 ч.л. кайенского перца

Приготовление:

Разогреть духовку до 250 °C, поставить решетку в нижнюю часть духовки. Застелить противень пергаментной бумагой. Снять с тыквы кожуру, разрезать вдоль пополам и удалить семена. Разрезать каждую половинку сквош пополам по ширине, нарезать тыкву клиньями и выложить в миску. Добавить оливковой масло, сахар, соль и перец. Поместить одним слоем на противень. Выпекать от 10 до 15 минут, пока тыква не карамелизуется. Вынуть из духовки и перевернуть. Выпекать еще 10 до 15 минут, пока тыква не карамелизуется с другой стороны.

Пока тыква выпекается, приготовить песто. Разогреть в маленькой кастрюле на маленьком огне 3 столовые ложки оливкового масла. Добавить шалфей и чеснок. Перелить в небольшую миску, добавить жареные орехи и измельчить вместе с зубчиком чеснока в комбайне или в ступке до тонкой крошки. Переложить в миску, добавить сыр вместе с 1-2 столовыми ложками оливкового масла, перемешать. Готовую тыкву выложить на тарелку и дополнить ореховым песто.

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!