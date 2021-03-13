Горячие бутерброды: волшебный вкусный завтрак

Горячие бутерброды! Сегодня мы буквально за 5 минут приготовим волшебный вкусный завтрак – горячие бутерброды.
Горячие бутерброды: ингредиенты
- три яйца
- три маленьких зубчика чеснока
- половина пучка зеленого лука
- треть пучка укропа
- сто граммов сыра
- две сосиски
- сто граммов любой колбасы
- зачерствевший батон хлеба
- соль и черный молотый перец — по вкусу
- растительное масло – для обжарки
Горячие бутерброды: приготовление
- Яйца вбить в глубокую миску. Посолить, поперчить.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс. Отправить к яйцам.
- Все тщательно взбить вилочкой.
- Пока готовится яичная масса в сковороду заранее влить небольшое количество растительного масла и разогреть его.
- Зелень хорошо промыть под проточной водой, просушить на полотенчике.
- Зеленый лук мелко нарезать, а укроп оставить для украшения бутербродов.
- Лук отправить к яйцам и тщательно перемешать.
- Сыр натереть на средней терке и добавить к яйцам.
- Сосиски и колбасу натереть на крупной терке. Отправить в яично-сырную массу.
- Все хорошо перемешать.
- Батон разрезать на ломтики шириной в палец.
- Хлебные ломти по одному окунуть в нашу яично-колбасно-сырную массу и отправить в разогретое на сковороде растительное масло. Сверху на ломтики доложить начинку.
- Жарить бутерброды нужно с обеих сторон на среднем огне до готовности.
Ну вот, буквально за 5 минут приготовили аппетитные горячие бутерброды. Выложите их со сковороды на плоскую красивую тарелочку и подайте на стол.
Горячие бутерброды: готовы
Вкусный завтрак Вас уже ждет. Пожалуйста поторопитесь. Приятного аппетита!
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