Горячие бутерброды: волшебный вкусный завтрак

Горячие бутерброды! Сегодня мы буквально за 5 минут приготовим волшебный вкусный завтрак – горячие бутерброды.

Горячие бутерброды: ингредиенты

три яйца

три маленьких зубчика чеснока

половина пучка зеленого лука

треть пучка укропа

сто граммов сыра

две сосиски

сто граммов любой колбасы

зачерствевший батон хлеба

соль и черный молотый перец — по вкусу

растительное масло – для обжарки

Горячие бутерброды: приготовление

Яйца вбить в глубокую миску. Посолить, поперчить.

Чеснок почистить и пропустить через пресс. Отправить к яйцам.

Все тщательно взбить вилочкой.

Пока готовится яичная масса в сковороду заранее влить небольшое количество растительного масла и разогреть его.

Зелень хорошо промыть под проточной водой, просушить на полотенчике.

Зеленый лук мелко нарезать, а укроп оставить для украшения бутербродов.

Лук отправить к яйцам и тщательно перемешать.

Сыр натереть на средней терке и добавить к яйцам.

Сосиски и колбасу натереть на крупной терке. Отправить в яично-сырную массу.

Все хорошо перемешать.

Батон разрезать на ломтики шириной в палец.

Хлебные ломти по одному окунуть в нашу яично-колбасно-сырную массу и отправить в разогретое на сковороде растительное масло. Сверху на ломтики доложить начинку.

Жарить бутерброды нужно с обеих сторон на среднем огне до готовности.

Ну вот, буквально за 5 минут приготовили аппетитные горячие бутерброды. Выложите их со сковороды на плоскую красивую тарелочку и подайте на стол.

Горячие бутерброды: готовы

Вкусный завтрак Вас уже ждет. Пожалуйста поторопитесь. Приятного аппетита!