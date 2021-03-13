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Горячие бутерброды: волшебный вкусный завтрак

Горячие бутерброды! Сегодня мы буквально за 5 минут приготовим волшебный вкусный завтрак – горячие бутерброды.

Горячие бутерброды: ингредиенты

  • три яйца
  • три маленьких зубчика чеснока
  • половина пучка зеленого лука
  • треть пучка укропа
  • сто граммов сыра
  • две сосиски

Горячие бутерброды

  • сто граммов любой колбасы
  • зачерствевший батон хлеба
  • соль и черный молотый перец — по вкусу
  • растительное масло – для обжарки

Горячие бутерброды: приготовление

Горячие бутерброды

  • Яйца вбить в глубокую миску. Посолить, поперчить.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс. Отправить к яйцам.
  • Все тщательно взбить вилочкой.
  • Пока готовится яичная масса в сковороду заранее влить небольшое количество растительного масла и разогреть его.
  • Зелень хорошо промыть под проточной водой, просушить на полотенчике.
  • Зеленый лук мелко нарезать, а укроп оставить для украшения бутербродов.
  • Лук отправить к яйцам и тщательно перемешать.
  • Сыр натереть на средней терке и добавить к яйцам.
  • Сосиски и колбасу натереть на крупной терке. Отправить в яично-сырную массу.
  • Все хорошо перемешать.
  • Батон разрезать на ломтики шириной в палец.
  • Хлебные ломти по одному окунуть в нашу яично-колбасно-сырную массу и отправить в разогретое на сковороде растительное масло. Сверху на ломтики доложить начинку.

Горячие бутерброды: волшебный вкусный завтрак 14

  • Жарить бутерброды нужно с обеих сторон на среднем огне до готовности.

Ну вот, буквально за 5 минут приготовили аппетитные горячие бутерброды. Выложите их со сковороды на плоскую красивую тарелочку и подайте на стол.

Горячие бутерброды: готовы

Вкусный завтрак Вас уже ждет. Пожалуйста поторопитесь. Приятного аппетита!

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