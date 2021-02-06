Просто заворачиваю фарш с любой начинкой в фольгу и готовлю на сковородке без масла за 20 минут

Для этого рецепта берите любой фарш по своему вкусу и начинку – меняя ее, получается каждый раз новое и оригинальное блюдо. Рецепт очень прост, поэтому советую взять его в копилку ваших быстрых блюд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

фарш, 600 г;

яйца, 3 шт или перепелиные, 12 шт;

зелень по вкусу любая;

молоко, 40 г;

овсяные хлопья, 2 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Нагреваем молоко до горячего состояния и заливаем им хлопья. Накрываем емкость крышкой и оставляем до набухания и остывания массы.

Яйца отвариваем, остужаем и мелко рубим.

Фарш заправляем так, как вы это обычно делаете: соль, перец, специи, измельченный лук и т.д.

Смешиваем фарш с овсяными хлопьями и хорошо перемешиваем.

Яйца смешиваем с зеленью (укроп, зеленый лук, петрушка или шпинат и т.д).

Берем фольгу и режем ее на 3 листа, около 40\30 см.

Немного отступаем от края листа, кладем треть фарша, разравниваем и сверху кладем яичную с зеленью начинку.

Сворачиваем фольгу в трубочку и закручиваю кончики.

Получится у вас 3 трубочки, который выкладываем на разогретую сухую сковороду.

Обжариваем по 5 минут на среднем огне со всех сторон.

Когда остынет, разворачиваем фольгу, нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.

Очень вкусно подавать с разными соусами, гарнирами из картофеля и риса, салатами.