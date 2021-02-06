Просто заворачиваю фарш с любой начинкой в фольгу и готовлю на сковородке без масла за 20 минут

Для этого рецепта берите любой фарш по своему вкусу и начинку – меняя ее, получается каждый раз новое и оригинальное блюдо. Рецепт очень прост, поэтому советую взять его в копилку ваших быстрых блюд.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- фарш, 600 г;
- яйца, 3 шт или перепелиные, 12 шт;
- зелень по вкусу любая;
- молоко, 40 г;
- овсяные хлопья, 2 ст.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Нагреваем молоко до горячего состояния и заливаем им хлопья. Накрываем емкость крышкой и оставляем до набухания и остывания массы.
Яйца отвариваем, остужаем и мелко рубим.
Фарш заправляем так, как вы это обычно делаете: соль, перец, специи, измельченный лук и т.д.
Смешиваем фарш с овсяными хлопьями и хорошо перемешиваем.
Яйца смешиваем с зеленью (укроп, зеленый лук, петрушка или шпинат и т.д).
Берем фольгу и режем ее на 3 листа, около 40\30 см.
Немного отступаем от края листа, кладем треть фарша, разравниваем и сверху кладем яичную с зеленью начинку.
Сворачиваем фольгу в трубочку и закручиваю кончики.
Получится у вас 3 трубочки, который выкладываем на разогретую сухую сковороду.
Обжариваем по 5 минут на среднем огне со всех сторон.
Когда остынет, разворачиваем фольгу, нарезаем порционными кусочками и подаем к столу.
Очень вкусно подавать с разными соусами, гарнирами из картофеля и риса, салатами.
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