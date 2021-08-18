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Летний кабачковый торт. Самое летнее лакомство

Летний кабачковый торт получается очень вкусным и прост в приготовлении, Вам обязательно понравится.

Летний кабачковый торт: ингредиенты

Летний кабачковый торт

Тесто:

  1. Пшеничная мука – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
  2. Кабачки – 1 кг. (один килограмм)
  3. Яйца – 3 шт. (три штуки)
  4. Перец – по вкусу
  5. Укроп – 1 п. (один пучок)
  6. Соль – по вкусу

Начинка:

  1. Куриный фарш – 400 г. (четыреста грамм)
  2. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  3. Майонез – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
  4. Помидоры – 2 шт. (две штуки)
  5. Растительное масло
  6. Луковица – 2 шт. (две штуки)
  7. Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)

Способ приготовления:

  • На крупной тёрке натрите морковь и выложите в дуршлаг. По вкусу солите, перемешайте и оставьте на 10-15 минут пустить сок.
  • Пучок укропа измельчите. Немного возьмите и добавьте в майонез, оставьте для теста остальную часть.
  • Отожмите подготовленные кабачки и переложите в миску. К ним добавьте яйца, укроп и чёрный перец. Хорошо всё перемешайте. После, постоянно перемешивая, частями вводите муку.
  • Растительное масло налейте в сковороду и тонким слоем положите тесто. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Переложите готовые коржи остывать на тарелку.
  • Для начинки налейте в сковороду растительное масло и положите фарш. После лук очистите и нарежьте небольшими кусочками.
    Когда посветлеет фарш, к нему добавьте лук и хорошо всё перемешайте. Обжарьте 8 минут. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Добавьте в обжаренному фаршу с луком, перемешайте и продолжайте готовить ещё 10 минут. Посолите и перчите начинку по вкусу, потом перемешайте.
  • Пропустите через пресс чеснок и добавьте в майонезу с укропом. Перемешайте всё.
  • Тонкими полукольцами нарежьте помидоры.
  • Соберите торт. Возьмите один пласт кабачка, смажьте соусом, после положите фарш и сверху помидоры. Слои повторяйте до тех пор, пока не соберёте весь торт.
  • Уберите готовый торт в холодильник на 2 часа, после подайте к столу.

Летний кабачковый торт готов.

Летний кабачковый торт. Самое летнее лакомство 2

Приятного аппетита!

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