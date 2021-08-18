Летний кабачковый торт. Самое летнее лакомство

Летний кабачковый торт получается очень вкусным и прост в приготовлении, Вам обязательно понравится.
Летний кабачковый торт: ингредиенты
Тесто:
- Пшеничная мука – 5 ст. л. (пять столовых ложек)
- Кабачки – 1 кг. (один килограмм)
- Яйца – 3 шт. (три штуки)
- Перец – по вкусу
- Укроп – 1 п. (один пучок)
- Соль – по вкусу
Начинка:
- Куриный фарш – 400 г. (четыреста грамм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Майонез – 150 г. (сто пятьдесят грамм)
- Помидоры – 2 шт. (две штуки)
- Растительное масло
- Луковица – 2 шт. (две штуки)
- Чеснок – 4 з. (четыре зубчика)
Способ приготовления:
- На крупной тёрке натрите морковь и выложите в дуршлаг. По вкусу солите, перемешайте и оставьте на 10-15 минут пустить сок.
- Пучок укропа измельчите. Немного возьмите и добавьте в майонез, оставьте для теста остальную часть.
- Отожмите подготовленные кабачки и переложите в миску. К ним добавьте яйца, укроп и чёрный перец. Хорошо всё перемешайте. После, постоянно перемешивая, частями вводите муку.
- Растительное масло налейте в сковороду и тонким слоем положите тесто. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Переложите готовые коржи остывать на тарелку.
- Для начинки налейте в сковороду растительное масло и положите фарш. После лук очистите и нарежьте небольшими кусочками. Когда посветлеет фарш, к нему добавьте лук и хорошо всё перемешайте. Обжарьте 8 минут. Морковь очистите и натрите на крупной тёрке. Добавьте в обжаренному фаршу с луком, перемешайте и продолжайте готовить ещё 10 минут. Посолите и перчите начинку по вкусу, потом перемешайте.
- Пропустите через пресс чеснок и добавьте в майонезу с укропом. Перемешайте всё.
- Тонкими полукольцами нарежьте помидоры.
- Соберите торт. Возьмите один пласт кабачка, смажьте соусом, после положите фарш и сверху помидоры. Слои повторяйте до тех пор, пока не соберёте весь торт.
- Уберите готовый торт в холодильник на 2 часа, после подайте к столу.
Летний кабачковый торт готов.
Приятного аппетита!
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